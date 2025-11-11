Dharmendra Passed Away: വിട! നടൻ ധർമ്മേന്ദ്ര അന്തരിച്ചു

മുംബൈ: പ്രശസ്ത ബോളിവുഡ് താരം ധർമ്മേന്ദ്ര അന്തരിച്ചു. 89 വയസായിരുന്നു. മുംബൈയിലെ ബ്രീച്ച് കാൻഡി ആശുപത്രിയിൽ വച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം. ശ്വാസതടസത്തെ തുടർന്ന് നവംബർ ഒന്നിനാണ് നടനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരവേയാണ് അന്ത്യം.
1960ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ദിൽ ഭി തേരാ ഹം ഭി തേരാ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ധർമ്മേന്ദ്ര അഭിനയരംഗത്തേക്ക് എത്തിയത്. 60, 70, 80 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ബോളിവുഡിന്റെ നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്നു. ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ വിസ്മയകരമായ പ്രകടനങ്ങളിലൂടെ നിറഞ്ഞുനിന്ന ധർമ്മേന്ദ്ര പിന്നീട് ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം 2023ൽ കരൺ ജോഹറിന്റെ റോക്കി ഓർ റാണി കീ പ്രേം കഹാനി എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ തിരിച്ചെത്തി.
ഈ വർഷം ഡിസംബർ 25ന് റിലീസിന് ഒരുങ്ങുന്ന ഇക്കിസാണ് വരാനിരിക്കുന്ന ചിത്രം. ഈ ചിത്രത്തിൽ അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ കൊച്ചുമകൻ അഗസ്ത്യ നന്ദയാണ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നത്. ആദ്യഭാര്യ പ്രകാശ് കൗർ ആണ്. 1980ൽ നടി ഹേമ മാലിനിയെ ധർമ്മേന്ദ്ര വിവാഹം ചെയ്തിരുന്നു.
