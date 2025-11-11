English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • Dharmendra Health Updates: നടൻ ധർമ്മേന്ദ്ര സുഖംപ്രാപിച്ചുവരുന്നു; അഭ്യൂഹങ്ങൾ തള്ളി മകൾ ഇഷ ഡിയോൾ

Dharmendra Health Updates: നടൻ ധർമ്മേന്ദ്ര സുഖംപ്രാപിച്ചുവരുന്നു; അഭ്യൂഹങ്ങൾ തള്ളി മകൾ ഇഷ ഡിയോൾ

Bollywood Actor Dharmendra: മുംബൈയിലെ ബ്രീച്ച് കാൻഡി ആശുപത്രിയിൽ വച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 11, 2025, 10:05 AM IST
  • ശ്വാസതടസത്തെ തുടർന്ന് നവംബർ ഒന്നിനാണ് നടനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്
  • ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരവേയാണ് അന്ത്യം

Read Also

  1. പ്രശസ്ത ബംഗാളി സാഹിത്യകാരിയും സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തകയുമായ മഹാശ്വേതാ ദേവി അന്തരിച്ചു

Trending Photos

Kerala Lottery Result Today 9 November 2025: ഒരു കോടി സമ്മാനം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Kerala lottery
Kerala Lottery Result Today 9 November 2025: ഒരു കോടി സമ്മാനം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Lakshmi Favourite Zodiacs: 2026ൽ ഭാ​ഗ്യദേവത അനു​ഗ്രഹിക്കും ഈ രാശിക്കാരെ; മഹായോ​ഗം നൽകും മഹാമാറ്റങ്ങൾ
6
Lakshmi Favourite Zodiacs
Lakshmi Favourite Zodiacs: 2026ൽ ഭാ​ഗ്യദേവത അനു​ഗ്രഹിക്കും ഈ രാശിക്കാരെ; മഹായോ​ഗം നൽകും മഹാമാറ്റങ്ങൾ
Love Horoscope Nov 10: നിങ്ങളെ തേടി പ്രണയം വരും...ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയ രാശി
12
Love Horoscope
Love Horoscope Nov 10: നിങ്ങളെ തേടി പ്രണയം വരും...ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയ രാശി
Nov 11 Love Horoscope: പങ്കാളിക്ക് നിങ്ങളോടുളള സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ശക്തമാകും..ഇന്നത്തെ പ്രണയരാശി
12
Daily Love Horoscope
Nov 11 Love Horoscope: പങ്കാളിക്ക് നിങ്ങളോടുളള സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ശക്തമാകും..ഇന്നത്തെ പ്രണയരാശി
Dharmendra Passed Away: വിട! നടൻ ധർമ്മേന്ദ്ര അന്തരിച്ചു

മുംബൈ: പ്രശസ്ത ബോളിവുഡ് താരം ധർമ്മേന്ദ്ര അന്തരിച്ചു. 89 വയസായിരുന്നു. മുംബൈയിലെ ബ്രീച്ച് കാൻഡി ആശുപത്രിയിൽ വച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം. ശ്വാസതടസത്തെ തുടർന്ന് നവംബർ ഒന്നിനാണ് നടനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരവേയാണ് അന്ത്യം.

Add Zee News as a Preferred Source

1960ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ദിൽ ഭി തേരാ ഹം ഭി തേരാ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ധർമ്മേന്ദ്ര അഭിനയരം​ഗത്തേക്ക് എത്തിയത്. 60, 70, 80 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ബോളിവുഡിന്റെ നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്നു. ബി​ഗ് സ്ക്രീനിൽ വിസ്മയകരമായ പ്രകടനങ്ങളിലൂടെ നിറഞ്ഞുനിന്ന ധർമ്മേന്ദ്ര പിന്നീട് ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം 2023ൽ കരൺ ജോഹറിന്റെ റോക്കി ഓർ റാണി കീ പ്രേം കഹാനി എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ തിരിച്ചെത്തി.

ഈ വർഷം ഡിസംബർ 25ന് റിലീസിന് ഒരുങ്ങുന്ന ഇക്കിസാണ് വരാനിരിക്കുന്ന ചിത്രം. ഈ ചിത്രത്തിൽ അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ കൊച്ചുമകൻ അ​ഗസ്ത്യ നന്ദയാണ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നത്. ആദ്യഭാര്യ പ്രകാശ് കൗർ ആണ്. 1980ൽ നടി ഹേമ മാലിനിയെ ധർമ്മേന്ദ്ര വിവാഹം ചെയ്തിരുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Dharmendra passed awayDharmendra latest newsധർമ്മേന്ദ്ര

Trending News