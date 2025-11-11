Dharmendra Passed Away: നടൻ ധർമ്മേന്ദ്ര അന്തരിച്ചു

മുംബൈ: പ്രശസ്ത ബോളിവുഡ് താരം ധർമ്മേന്ദ്ര അന്തരിച്ചു. 89 വയസായിരുന്നു. മുംബൈയിലെ ബ്രീച്ച് കാൻഡി ആശുപത്രിയിൽ വച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം. ശ്വാസതടസത്തെ തുടർന്ന് നവംബർ ഒന്നിനാണ് നടനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരവേയാണ് അന്ത്യം.
