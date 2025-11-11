English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • Dharmendra Passed Away: നടൻ ധർമ്മേന്ദ്ര അന്തരിച്ചു

Dharmendra Passed Away: നടൻ ധർമ്മേന്ദ്ര അന്തരിച്ചു

Bollywood Actor Dharmendra: മുംബൈയിലെ ബ്രീച്ച് കാൻഡി ആശുപത്രിയിൽ വച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 11, 2025, 08:55 AM IST
  • ശ്വാസതടസത്തെ തുടർന്ന് നവംബർ ഒന്നിനാണ് നടനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്
  • ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരവേയാണ് അന്ത്യം

Read Also

  1. പ്രശസ്ത ബംഗാളി സാഹിത്യകാരിയും സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തകയുമായ മഹാശ്വേതാ ദേവി അന്തരിച്ചു

Trending Photos

Love Horoscope Nov 10: നിങ്ങളെ തേടി പ്രണയം വരും...ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയ രാശി
12
Love Horoscope
Love Horoscope Nov 10: നിങ്ങളെ തേടി പ്രണയം വരും...ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയ രാശി
Nov 11 Love Horoscope: പങ്കാളിക്ക് നിങ്ങളോടുളള സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ശക്തമാകും..ഇന്നത്തെ പ്രണയരാശി
12
Daily Love Horoscope
Nov 11 Love Horoscope: പങ്കാളിക്ക് നിങ്ങളോടുളള സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ശക്തമാകും..ഇന്നത്തെ പ്രണയരാശി
November Lucky Zodiacs: നവംബറിലെ ​ഗ്രഹമാറ്റങ്ങൾ നൽകും ഭാ​ഗ്യപ്പെരുമഴ; ഭാ​ഗ്യക്കൊടുമുടി കയറും ഈ രാശിക്കാർ
5
upiter Retrograde
November Lucky Zodiacs: നവംബറിലെ ​ഗ്രഹമാറ്റങ്ങൾ നൽകും ഭാ​ഗ്യപ്പെരുമഴ; ഭാ​ഗ്യക്കൊടുമുടി കയറും ഈ രാശിക്കാർ
Today&#039;s Horoscope: ഇടവം രാശിക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം, കർക്കിടകം രാശിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
13
Horoscope prediction
Today's Horoscope: ഇടവം രാശിക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം, കർക്കിടകം രാശിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Dharmendra Passed Away: നടൻ ധർമ്മേന്ദ്ര അന്തരിച്ചു

മുംബൈ: പ്രശസ്ത ബോളിവുഡ് താരം ധർമ്മേന്ദ്ര അന്തരിച്ചു. 89 വയസായിരുന്നു. മുംബൈയിലെ ബ്രീച്ച് കാൻഡി ആശുപത്രിയിൽ വച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം. ശ്വാസതടസത്തെ തുടർന്ന് നവംബർ ഒന്നിനാണ് നടനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരവേയാണ് അന്ത്യം.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Dharmendra passed awayDharmendra latest newsധർമ്മേന്ദ്ര

Trending News