മുംബൈ: പ്രശസ്ത പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ (83) അന്തരിച്ചു. പൂനെയിൽ ഇന്നലെ രാത്രിയായിരുന്നു അന്ത്യം. സംസ്കാരം ഇന്ന് വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് വൈകുണ്ഠിൽ നടത്തും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ സിദ്ധാർത്ഥ ഗാഡ്ഗിലാണ് മരണവാർത്ത സ്ഥിരീകരിച്ചത്. രാജ്യം പത്മഭൂഷൺ നൽകി ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജൈവവൈവിധ്യ പഠനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി. ജൈവവൈവിധ്യം, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, സുസ്ഥിര വികസനം എന്നീ മേഖലകളിൽ അദ്ദേഹം വിലമതിക്കാനാവാത്ത സംഭാവനകളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്.
2011ൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കിയതാണ് ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട്. പശ്ചിമഘട്ടത്തെ പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലയായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം വലിയ ചർച്ചകൾക്കാണ് വഴിവെച്ചത്. ഖനനവും വൻകിട നിർമ്മാണങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു. കേരളത്തിലെ പ്രളയങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ റിപ്പോർട്ട് ഇന്നും വലിയ തോതിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു.
Also Read: Rain Alert in Kerala: കേരളത്തിൽ 3 ദിവസം മഴ സാധ്യത; ശനിയാഴ്ച 2 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്
1942 മെയ് 24ന് മാധവ് ഗാഡ്ഗിലിന്റെ ജനനം. പൂനെ സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബിരുദവും, മുംബൈ സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും നേടി. തുടർന്ന് ലോകപ്രശസ്തമായ ഹാർവാർഡ് സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്ന് 'ബയോളജി'യിൽ പി.എച്ച്.ഡി കരസ്ഥമാക്കി. ബെംഗളൂരുവിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിൽ (IISc) പ്രൊഫസറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. പിന്നീട് ഇവിടെ 'സെന്റർ ഫോർ ഇക്കോളജിക്കൽ സയൻസസ്' സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു.
പുരസ്കാരങ്ങൾ
പത്മഭൂഷൺ (2006)
പത്മശ്രീ (1981)
ടൈലർ പ്രൈസ് (പരിസ്ഥിതി നേട്ടങ്ങൾക്കുള്ള ആഗോള പുരസ്കാരം)
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.