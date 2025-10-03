English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Journalist TJS George Passed Away: പ്രശസ്ത മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ടിജെഎസ് ജോർജ് അന്തരിച്ചു

 പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരനും മാധ്യമ പ്രവർത്തകനുമായ ടിജെഎസ് ജോർജ് അന്തരിച്ചു.  97 വയസായിരുന്നു.  ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 4:30 ന് ബെംഗളൂരുവിൽ വച്ചായിരുന്നു മരണം സംഭവിച്ചത്.

Last Updated : Oct 4, 2025, 12:09 AM IST
  • പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരനും മാധ്യമ പ്രവർത്തകനുമായ ടിജെഎസ് ജോർജ് അന്തരിച്ചു
  • ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 4:30 ന് ബെംഗളൂരുവിൽ വച്ചായിരുന്നു മരണം സംഭവിച്ചത്

  1. Robbie Coltrane Passed Away: ഹാരി പോര്‍ട്ടര്‍ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രശസ്തനായ ഹോളിവുഡ് നടന്‍ റോബി കോള്‍ട്രെയിന്‍ അന്തരിച്ചു

Journalist TJS George Passed Away: പ്രശസ്ത മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ടിജെഎസ് ജോർജ് അന്തരിച്ചു

ബെംഗളൂരു:  പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരനും മാധ്യമ പ്രവർത്തകനുമായ ടിജെഎസ് ജോർജ് അന്തരിച്ചു.  97 വയസായിരുന്നു.  ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 4:30 ന് ബെംഗളൂരുവിൽ വച്ചായിരുന്നു മരണം സംഭവിച്ചത്.

Also Read: 'അണികൾ മരിച്ചുവീഴുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഒളിച്ചോടാനാകുന്നു? വിജയ്ക്ക് ഹൈക്കോടതിയുടെ രൂക്ഷവിമര്‍ശനം, അന്വേഷണത്തിന് പ്രത്യേക സംഘം

അദ്ദേഹം വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് വിശ്രമത്തിലായിരുന്നു. പത്തനംതിട്ടയിലെ തുമ്പമൺ സ്വദേശിയാണ് ടിജെഎസ് ജോർജ്. രാജ്യം പത്മഭൂഷൺ നൽകി ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്.  1950 ൽ ബോംബെയിലെ ഫ്രീ പ്രസ് ജേർണലിലൂടെയാണ് ടിജെഎസ് ജോർജ് തന്റെ മാധ്യമപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമായി അരനൂറ്റാണ്ടിലധികം നീണ്ട മാധ്യമപ്രവർത്തന ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇന്റർനാഷണൽ പ്രസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ദി സെർച്ച് ലൈറ്റ്, ഫാർ ഈസ്റ്റേൺ എക്കണോമിക് റിവ്യൂ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ഹോങ്കോങ്ങിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന വിഖ്യാത പ്രസിദ്ധീകരണമായ ഏഷ്യാവീക്കിന്റെ സ്ഥാപക പത്രാധിപരും കൂടിയായിരുന്നു.  വി.കെ. കൃഷ്ണമേനോൻ, എം.എസ്. സുബ്ബലക്ഷ്മി, നർഗീസ്, പോത്തൻ ജോസഫ്, ലീ ക്വാൻ യൂ എന്നിവരുടെതുൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രമുഖ വ്യക്തികളുടെ ജീവചരിത്രങ്ങളും, സ്വന്തം ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളായ ‘ഘോഷയാത്ര’ ഉൾപ്പെടെ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലുമായി 20 ൽ അധികം കൃതികൾ അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്.

 

