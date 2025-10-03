Journalist TJS George Passed Away: പ്രശസ്ത മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ടിജെഎസ് ജോർജ് അന്തരിച്ചു

ബെംഗളൂരു: പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരനും മാധ്യമ പ്രവർത്തകനുമായ ടിജെഎസ് ജോർജ് അന്തരിച്ചു. 97 വയസായിരുന്നു. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 4:30 ന് ബെംഗളൂരുവിൽ വച്ചായിരുന്നു മരണം സംഭവിച്ചത്.
Also Read: 'അണികൾ മരിച്ചുവീഴുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഒളിച്ചോടാനാകുന്നു? വിജയ്ക്ക് ഹൈക്കോടതിയുടെ രൂക്ഷവിമര്ശനം, അന്വേഷണത്തിന് പ്രത്യേക സംഘം
അദ്ദേഹം വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് വിശ്രമത്തിലായിരുന്നു. പത്തനംതിട്ടയിലെ തുമ്പമൺ സ്വദേശിയാണ് ടിജെഎസ് ജോർജ്. രാജ്യം പത്മഭൂഷൺ നൽകി ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1950 ൽ ബോംബെയിലെ ഫ്രീ പ്രസ് ജേർണലിലൂടെയാണ് ടിജെഎസ് ജോർജ് തന്റെ മാധ്യമപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമായി അരനൂറ്റാണ്ടിലധികം നീണ്ട മാധ്യമപ്രവർത്തന ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇന്റർനാഷണൽ പ്രസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ദി സെർച്ച് ലൈറ്റ്, ഫാർ ഈസ്റ്റേൺ എക്കണോമിക് റിവ്യൂ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഹോങ്കോങ്ങിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന വിഖ്യാത പ്രസിദ്ധീകരണമായ ഏഷ്യാവീക്കിന്റെ സ്ഥാപക പത്രാധിപരും കൂടിയായിരുന്നു. വി.കെ. കൃഷ്ണമേനോൻ, എം.എസ്. സുബ്ബലക്ഷ്മി, നർഗീസ്, പോത്തൻ ജോസഫ്, ലീ ക്വാൻ യൂ എന്നിവരുടെതുൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രമുഖ വ്യക്തികളുടെ ജീവചരിത്രങ്ങളും, സ്വന്തം ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളായ ‘ഘോഷയാത്ര’ ഉൾപ്പെടെ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലുമായി 20 ൽ അധികം കൃതികൾ അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.