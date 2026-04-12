English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
Asha Bhosle Passes Away: പ്രശസ്ത പിന്നണി ഗായിക ആശാ ഭോസ്‌ലേ അന്തരിച്ചു

Asha Bhosle Passes Away: മുംബൈയിലെ ബ്രീച്ച് കാൻഡി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ  ആശാ ഭോസ്‌ലെ അന്തരിച്ചു.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Apr 12, 2026, 01:17 PM IST
  • ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച ആശാ ഭോസ്‌ലേ അന്തരിച്ചു

Trending Photos

Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് ചിലവേറും; മകര രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് ചിലവേറും; മകര രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Tri Ekadash Yoga: ശുക്ര-വ്യാഴ ത്രി ഏകാദശ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ബമ്പർ നേട്ടങ്ങൾ, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
8
Tri Ekadasha Yoga
Tri Ekadash Yoga: ശുക്ര-വ്യാഴ ത്രി ഏകാദശ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ബമ്പർ നേട്ടങ്ങൾ, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
Kerala Gold Rate 11 April 2026: സ്വർണ്ണ വിലയിൽ വീണ്ടും കുതിപ്പ്; ഇന്ന് പവന് 360 രൂപ വർധിച്ചു
7
Kerala Gold Rate 11 April 2026: സ്വർണ്ണ വിലയിൽ വീണ്ടും കുതിപ്പ്; ഇന്ന് പവന് 360 രൂപ വർധിച്ചു
Kerala Gold Rate 12 April 2026: സ്വർണ്ണ വിപണിക്ക് ആശ്വാസം; ഇന്ന് മാറ്റമില്ലാതെ സ്വർണവില
9
Kerala Gold Rate 12 April 2026: സ്വർണ്ണ വിപണിക്ക് ആശ്വാസം; ഇന്ന് മാറ്റമില്ലാതെ സ്വർണവില
മുംബൈ: ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച ആശാ ഭോസ്‌ലേ അന്തരിച്ചു. 92 വയസായിരുന്നു.

Add Zee News as a Preferred Source

മുംബൈയിലെ ബ്രീച് ക്യാൻഡി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയായിരുന്നു മരണം. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു മാസങ്ങളായി നിരവധി ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളാൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ​ഭോസ്ലെയുടെ മരണത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഉൾപ്പടെയുള്ളവർ അനുശോചനം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര പിന്നണിഗായികയായ ലതാ മങ്കേഷ്‌കറുടെ സഹോദരിയാണ്‌. 

ആശാ ഭോസ്‌ലേ 1933 സെപ്റ്റംബർ 8 നായിരുന്നു ജനിച്ചത്. എസ്.ഡി. ബർമ്മൻ, നൌഷാദ്, ഒ.പി.അയ്യർ, എ.ആർ. റഹ്‌മാൻ തുടങ്ങി വിവിധ സംഗീതസം‌വിധായകരുടെ ഈണങ്ങളിൽ ആശ പാടിയിട്ടുണ്ട്‌. 12,000 ലേറെ പാട്ടുകളാണ് ഇവർ പാടിയിട്ടുള്ളത്.

2000 ൽ ചലച്ചിത്രമേഖലയ്ക്ക് നൽകിയ സംഭാവനകളെ മാനിച്ച് ഇവർക്ക് ദാദാസാഹിബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരം നൽകിയിരുന്നു.  മാത്രമല്ല  പത്മവിഭൂഷൺ നൽകിയും രാജ്യം  ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Asha BhosleAsha Bhosle Cardiac ArrestAsha Bhosle Deathasha bhosle news

Trending News