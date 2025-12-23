English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Bangladesh: ബംഗ്ലാദേശിലെ ഹിന്ദു യുവാവിന്റെ കൊലപാതകം; ഡൽഹിയിൽ സംഘർഷാവസ്ഥ

ബംഗ്ലാദേശിൽ ഹിന്ദു യുവാവിനെ ആൾക്കൂട്ടം തല്ലിക്കൊന്ന സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്തിന്റെ (വിഎച്ച്പി) നേതൃത്വത്തിൽ വൻ പ്രതിഷേധം.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 23, 2025, 03:56 PM IST
  • പ്രതിഷേധക്കാർ നയതന്ത്ര മേഖലയിലേക്ക് കടക്കുന്നത് തടയാൻ ഡൽഹി പോലീസ് വിപുലമായ സജ്ജീകരണങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരുന്നത്.
  • ഡൽഹിക്ക് പുറമെ കൊൽക്കത്തയിലെ ബംഗ്ലാദേശ് ഡെപ്യൂട്ടി ഹൈക്കമ്മീഷന് മുന്നിലും സമാനമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടന്നു.

ഡൽഹി: ബംഗ്ലാദേശിൽ ഹിന്ദു യുവാവിനെ ആൾക്കൂട്ടം തല്ലിക്കൊന്ന സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്തിന്റെ (വിഎച്ച്പി) നേതൃത്വത്തിൽ വൻ പ്രതിഷേധം. ചൊവ്വാഴ്ച ദുർഗാഭായ് ദേശ്മുഖ് സൗത്ത് ക്യാമ്പസ് മെട്രോ സ്റ്റേഷന് സമീപം നടന്ന പ്രതിഷേധത്തെത്തുടർന്ന് ചാണക്യപുരിയിലെ ബംഗ്ലാദേശ് ഹൈക്കമ്മീഷന് ചുറ്റും സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി.

Add Zee News as a Preferred Source

ബംഗ്ലാദേശിലെ മൈമെൻസിംഗിൽ ദീപു ചന്ദ്ര ദാസ് എന്ന യുവാവിനെ ആൾക്കൂട്ടം വിചാരണ ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് വിഎച്ച്പിയും മറ്റ് ഹൈന്ദവ സംഘടനകളും തെരുവിലിറങ്ങിയത്. ബംഗ്ലാദേശിൽ ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരെ തുടരുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ദീപുവിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ നീതി വേണമെന്നും പ്രതിഷേധക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രതിഷേധക്കാർ നയതന്ത്ര മേഖലയിലേക്ക് കടക്കുന്നത് തടയാൻ ഡൽഹി പോലീസ് വിപുലമായ സജ്ജീകരണങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരുന്നത്. ഡൽഹിക്ക് പുറമെ കൊൽക്കത്തയിലെ ബംഗ്ലാദേശ് ഡെപ്യൂട്ടി ഹൈക്കമ്മീഷന് മുന്നിലും സമാനമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടന്നു. ബംഗ്ലാദേശിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ സുരക്ഷയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ആശങ്ക ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നത്.

