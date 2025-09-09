English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Vice President Election: ഉപരാഷ്ട്രപതിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ തയാറെടുത്ത് എംപിമാർ; വോട്ടെടുപ്പ് രാവിലെ 10 മുതൽ

തെരഞ്ഞടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി എൻഡിഎയും ഇന്ത്യ സഖ്യവും ഇന്നലെ എംപിമാർക്ക് പരിശീലനം നൽകിയിരുന്നു  

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 9, 2025, 07:32 AM IST
  • മഹാരാഷ്ട്ര ഗവർണ്ണർ സിപി രാധാകൃഷ്ണൻ ആണ് എൻഡിഎയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥി.
  • മുൻ സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് സുദർശൻ റെഡ്ഡി ആണ് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി.

Read Also

  1. French PM François Bayrou: ഫ്രാൻസിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി; അവിശ്വാസ വോട്ടിൽ പുറത്തായി പ്രധാനമന്ത്രി

Trending Photos

Today&#039;s Horoscope: മേടം രാശിക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം, മിഥുനം രാശിക്ക് നഷ്ടവും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
13
horoscope predictions
Today's Horoscope: മേടം രാശിക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം, മിഥുനം രാശിക്ക് നഷ്ടവും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Gold price Today 8 September 2025: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...
5
Kerala gold price
Gold price Today 8 September 2025: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...
Kerala BT 19 Lottery Result: ഭാഗ്യതാരയിലൂടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Kerala Lottery Result
Kerala BT 19 Lottery Result: ഭാഗ്യതാരയിലൂടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala Gold Rate 07 September 2025: സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം
7
Gold price today
Kerala Gold Rate 07 September 2025: സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം
Vice President Election: ഉപരാഷ്ട്രപതിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ തയാറെടുത്ത് എംപിമാർ; വോട്ടെടുപ്പ് രാവിലെ 10 മുതൽ

ന്യൂഡൽഹി: ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ന്. രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകിട്ട് 5 വരെയാണ് വോട്ടെടുപ്പ്. പുതിയ പാർലമെൻറ് മന്ദിരത്തിലാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുക. മഹാരാഷ്ട്ര ഗവർണ്ണർ സിപി രാധാകൃഷ്ണൻ ആണ് എൻഡിഎയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥി. മുൻ സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് സുദർശൻ റെഡ്ഡി ആണ് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി.  

Add Zee News as a Preferred Source

തെരഞ്ഞടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി എൻഡിഎയും ഇന്ത്യ സഖ്യവും ഇന്നലെ എംപിമാർക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നതിനായി മോക്ക് വോട്ടിംഗ് നടത്തിയിരുന്നു. ബിജു ജനതാദൾ, ബിആർഎസ് എന്നീ കക്ഷികൾ വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Also Read: French PM François Bayrou: ഫ്രാൻസിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി; അവിശ്വാസ വോട്ടിൽ പുറത്തായി പ്രധാനമന്ത്രി

അതേസമയം എൻഡിഎ പക്ഷത്ത് നിന്ന് കൂറുമാറ്റം സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ ബിജെപി നേതൃത്വം കർശന നിരീക്ഷണമാണ് നടത്തുന്നത്. എംപിമാരെ ബാച്ച് ബാച്ചായി തിരിച്ചാണ് വോട്ടെടുപ്പിന് എത്തിക്കുക. മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ മേൽനോട്ടവുമുണ്ടാകും. എൻഡിഎയെ പിന്തുണയ്ക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് വൈഎസ്ആർ കോൺഗ്രസ് അറിയിച്ചിരുന്നു. വോട്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കി ഇന്ന് വൈകിട്ട് ആറിന് വോട്ടെണ്ണൽ തുടങ്ങും. എട്ടു മണിയോടെ ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് വിവരം.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Vice President Election 2025CP RadhakrishnaB Sudershan Reddyഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ്ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2025

Trending News