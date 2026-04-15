Vijay TVK: കടുത്ത ചൂട്, റാലിക്കെത്തിയ അനുയായികൾ കുഴഞ്ഞുവീണു; റോഡ് ഷോ റദ്ദാക്കി വിജയ്

ചെന്നൈ: കടുത്ത ചൂടും തിരക്കും കാരണം തമിഴഗ വെട്രി കഴകം അനുയായികൾ കുഴഞ്ഞുവീണു. തുടർന്ന് നടത്താനിരുന്ന റോഡ് ഷോ റദ്ദാക്കി നടനും പാർട്ടി പ്രസിഡന്റുമായ വിജയ്. 13 സ്ത്രീകളടക്കം 15 പേർ ബോധരഹിതരായതിനെത്തുടർന്നാണ് റോഡ് ഷോ റദ്ദാക്കിയത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച പോലീസിന്റെ ഉപദേശപ്രകാരമാണ് വിജയ് നടത്താനിരുന്ന ആറ് കിലോമീറ്റർ റോഡ്ഷോ റദ്ദാക്കിയത്. പ്രചാരണത്തിനായി രാവിലെ 10 മണി മുതൽ തന്നെ ജനക്കൂട്ടം വേദിയിൽ തടിച്ചുകൂടിയിരുന്നു.
വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് പൊതുജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിലും വിജയ് ഏകദേശം 4.45നാണ് സ്ഥലത്തെത്തിയത്. ആൾക്കൂട്ടം നിയന്ത്രണാതീതമായതോടെ വിജയ് പ്രസംഗം നിർത്തിവച്ചു. തുടർന്നാണ് 15 പേർ കുഴഞ്ഞുവീണത്. പ്രാദേശിക സന്നദ്ധ സംഘങ്ങളും പൊലീസും ചേർന്ന് പരിക്കേറ്റവരെ അടുത്തുള്ള പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിച്ചു. മിക്കവരുടെയും നില തൃപ്തികരമാണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഏപ്രിൽ 23 ന് ഒറ്റ ഘട്ടമായാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുക. മെയ് 4നാണ് വോട്ടെണ്ണൽ. നടനും രാഷ്ട്രീയക്കാരനുമായ വിജയ് ടിവികെയിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കും.
