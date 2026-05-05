Thalapathy Vijay: തമിഴ്നാട്ടിലെ ​ഗംഭീര വിജയത്തിന് ശേഷം വിജയ്‍യുടെ ആദ്യ പ്രതികരണം; മോദിക്കും രാഹുലിനും നന്ദി, തമിഴ്നാടിന്റെ വികസനത്തിന് പിന്തുണയും തേടി

Thalapathy Vijay Election Win: തനിക്ക് ആശംസകൾ അറിയിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയോടും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ​ഗാന്ധിയോടും വിജയ് നന്ദി പറഞ്ഞു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : May 5, 2026, 08:34 PM IST
  • ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം മാത്രമാണ് ഏക ലക്ഷ്യമെന്ന് വിജയ് വ്യക്തമാക്കി
  • രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി തമിഴ്നാടിന്റെ ക്ഷേമത്തിലും പുരോ​ഗതിയിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമെന്നും വിജയ്

ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിലെ വൻ വിജയത്തിന് ശേഷം ആദ്യ പ്രതികരണവുമായി നടനും ടിവികെ അധ്യക്ഷനുമായ വിജയ്. തനിക്ക് ആശംസകൾ അറിയിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയോടും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ​ഗാന്ധിയോടും വിജയ് നന്ദി പറഞ്ഞു. എക്സിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിലൂടെയാണ് അദ്ദഹം ഇരുവരോടും നന്ദി അറിയിച്ചത്.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ആശംസയ്ക്ക് നന്ദി അറിയിച്ച വിജയ്, ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏക ലക്ഷ്യമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി തമിഴ്നാടിന്റെ ക്ഷേമത്തിലും പുരോ​ഗതിയിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമെന്നും ഈ ശ്രമങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പിന്തുണ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും വിജയ് വ്യക്തമാക്കി.

രാഹുൽ ​ഗാന്ധിക്ക് നന്ദി അറിയിച്ചുള്ള സന്ദേശത്തിൽ ഫോണിലൂടെ വിളിച്ച് ആശംസകൾ അറിയിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് ഹൃദയം​ഗമമായ നന്ദിയെന്ന് വിജയ് കുറിച്ചു. പൊതു സേവനത്തിലെ മികവിനും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും തങ്ങൾ പ്രതി‍ജ്ഞാബദ്ധരായിരിക്കുമെന്നും തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി മുൻ​ഗണന നൽകുകയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

