ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിലെ വൻ വിജയത്തിന് ശേഷം ആദ്യ പ്രതികരണവുമായി നടനും ടിവികെ അധ്യക്ഷനുമായ വിജയ്. തനിക്ക് ആശംസകൾ അറിയിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയോടും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയോടും വിജയ് നന്ദി പറഞ്ഞു. എക്സിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിലൂടെയാണ് അദ്ദഹം ഇരുവരോടും നന്ദി അറിയിച്ചത്.
Thank you, Hon'ble @PMOIndia, for your greetings. The well-being of our people remains our only goal.
Transcending politics, we shall focus on the State's progress and the welfare of people of Tamil Nadu. We look forward to the Union Government’s support in this endeavor. https://t.co/EO4h8qC0hF
— TVK Vijay (@TVKVijayHQ) May 5, 2026
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ആശംസയ്ക്ക് നന്ദി അറിയിച്ച വിജയ്, ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏക ലക്ഷ്യമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി തമിഴ്നാടിന്റെ ക്ഷേമത്തിലും പുരോഗതിയിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമെന്നും ഈ ശ്രമങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പിന്തുണ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും വിജയ് വ്യക്തമാക്കി.
My sincere thanks to the Honorable Leader of the Opposition in the Lok Sabha for the call and kind wishes! We shall remain committed to excellence in public service, and preserving the cultural ethos of our state which requires collective cooperation. Beyond politics, we shall… https://t.co/dohAfUSq0e
— TVK Vijay (@TVKVijayHQ) May 5, 2026
രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് നന്ദി അറിയിച്ചുള്ള സന്ദേശത്തിൽ ഫോണിലൂടെ വിളിച്ച് ആശംസകൾ അറിയിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് ഹൃദയംഗമമായ നന്ദിയെന്ന് വിജയ് കുറിച്ചു. പൊതു സേവനത്തിലെ മികവിനും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും തങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായിരിക്കുമെന്നും തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി മുൻഗണന നൽകുകയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
