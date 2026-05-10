Tamil Nadu Ministers: തമിഴകത്ത് ഇനി 'ദളപതി' ഭരണം; വിജയ്ക്കൊപ്പം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത 'മന്ത്രിമാർ' ഇവർ!

ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റിരിക്കുകയാണ് ടിവികെ അധ്യക്ഷ സി ജോസഫ് വിജയ്. ഗവർണർ നൽകിയ സത്യവാചകം വിജയ് പറയുമ്പോൾ ചെന്നൈ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം ആർത്തിരമ്പുകയായിരുന്നു. വിജയ്ക്കൊപ്പം 9 മന്ത്രിമാരും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു.
ആ 9 മന്ത്രിമാർ ആരൊക്കെ?
1. എൻ. ആനന്ദ്: ടിവികെ പാർട്ടിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ് എൻ ആനന്ദ്. ടി. നഗറിൽ നിന്നുള്ള എംഎൽഎയുമാണ് അദ്ദേഹം. ടിവികെയിലെ രണ്ടാമൻ ആണ് ഇദ്ദേഹം. വിജയ് മക്കൾ ഇയക്കത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആനന്ദ് ഉണ്ടായിരുന്നു.
2. ആധവ് അർജുന: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ക്യാമ്പയിൻ മാനേജ്മെന്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും വില്ലിവാക്കം മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള എംഎൽഎയുമാണ്. സാന്റിയാഗോ മാർട്ടിന്റെ മരുമകനാണ് ഇദ്ദേഹം. 2025ൽ ആണ് ടിവികെയിൽ എത്തിയത്. വിജയ് യുടെ പെരന്പൂർ ജയത്തിന്റെ ശില്പി ആധവ് ആണെന്ന് പറയാം.
3. ഡോ. കെ.ജി. അരുൺരാജ്: മുൻ ഐആർഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അരുൺരാജ് പാർട്ടിയുടെ പോളിസി ആൻഡ് പ്രൊപ്പഗണ്ട ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ്. തിരുച്ചെങ്കോട് നിന്നാണ് ഇദ്ദേഹം എംഎൽഎയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.
4. കെ.എ. സെങ്കോട്ടയ്യൻ: എഐഎഡിഎംകെയിൽ നിന്ന് ടിവികെയിൽ എത്തിയ മുതിർന്ന നേതാവാണ് കെ.എ സെങ്കോട്ടയ്യൻ. ഒൻപത് തവണ എംഎൽഎ ആയിട്ടുണ്ട്. പാർട്ടിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി ചീഫ് കോർഡിനേറ്ററാണ് ഇദ്ദേഹം.
5. പി. വെങ്കട്ടരമണൻ: പാർട്ടിയുടെ ട്രഷററും മൈലാപ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള എംഎൽഎയുമാണ് വെങ്കട്ടരമണൻ. ടിവികെയുടെ ബ്രാഹ്മണ മുഖം കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം.
6. ആർ. നിർമ്മൽകുമാർ: ജോയിന്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും തിരുപ്പരൻകുണ്ട്രത്ത് നിന്നുള്ള എംഎൽഎയുമാണ്. പാർട്ടിയുടെ ഡിജിറ്റൽ പ്രചാരണത്തന്റെ ചുമതലക്കാരൻ കൂടിയായിരുന്നു സി ടി ആർ നിർമൽകുമാർ.
7. രാജ്മോഹൻ: ചെന്നൈ എഗ്മോറിൽ നിന്ന് എംഎൽഎയാണ് രാജ്മോഹൻ. പ്രൊപ്പഗണ്ട സെക്രട്ടറിയായ രാജ്മോഹൻ പാർട്ടിയുടെ ദളിത് മുഖങ്ങളിൽ പ്രധാനിയാണ്.
8. ഡോ. ടി.കെ. പ്രഭു: ദന്തഡോക്ടറിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിലെത്തിയ ആണ് പ്രഭു. ശിവഗംഗ ഈസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് സെക്രട്ടറി കൂടിയായ ഇദ്ദേഹം കാരൈക്കുടിയിൽ നിന്നാണ് എംഎൽഎയായി വിജയിച്ചത്.
9. സെൽവി എസ്. കീർത്തന: വിരുതുനഗർ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള എംഎൽഎയാണ് സെൽവി. പുതിയ മന്ത്രിസഭയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മന്ത്രിയും ടിവികെയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ എംഎൽഎയുമാണ്.
120 എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് ടിവികെ സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തവരിൽ കോൺഗ്രസ് മന്ത്രിമാരില്ല. വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിന് ശേഷമായിരിക്കും കോൺഗ്രസ് മന്ത്രിമാരെ പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്നാണ് വിവരം.
