Tamil Nadu Ministers: തമിഴകത്ത് ഇനി 'ദളപതി' ഭരണം; വിജയ്ക്കൊപ്പം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത 'മന്ത്രിമാർ' ഇവർ!

സെൽവി എസ് കീർത്തനയാണ് വിജയ് മന്ത്രിസഭയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മന്ത്രി.   

Written by - Karthika V | Last Updated : May 10, 2026, 11:34 AM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റിരിക്കുകയാണ് ടിവികെ അധ്യക്ഷ സി ജോസഫ് വിജയ്. ​ഗവർണർ നൽകിയ സത്യവാചകം വിജയ് പറയുമ്പോൾ ചെന്നൈ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം ആർത്തിരമ്പുകയായിരുന്നു. വിജയ്ക്കൊപ്പം 9 മന്ത്രിമാരും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. 

ആ 9 മന്ത്രിമാർ ആരൊക്കെ?

1. എൻ. ആനന്ദ്: ടിവികെ പാർട്ടിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ് എൻ ആനന്ദ്. ടി. നഗറിൽ നിന്നുള്ള എംഎൽഎയുമാണ് അദ്ദേഹം. ടിവികെയിലെ രണ്ടാമൻ ആണ് ഇദ്ദേഹം. വിജയ് മക്കൾ ഇയക്കത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആനന്ദ് ഉണ്ടായിരുന്നു.

2. ആധവ് അർജുന: തെര‍ഞ്ഞെടുപ്പ് ക്യാമ്പയിൻ മാനേജ്‌മെന്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും വില്ലിവാക്കം മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള എംഎൽഎയുമാണ്. സാന്റിയാ​ഗോ മാർട്ടിന്റെ മരുമകനാണ് ഇദ്ദേഹം. 2025ൽ ആണ് ടിവികെയിൽ എത്തിയത്. വിജയ് യുടെ പെരന്പൂർ ജയത്തിന്റെ ശില്പി ആധവ് ആണെന്ന് പറയാം.

3. ഡോ. കെ.ജി. അരുൺരാജ്: മുൻ ഐആർഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അരുൺരാജ് പാർട്ടിയുടെ പോളിസി ആൻഡ് പ്രൊപ്പഗണ്ട ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ്. തിരുച്ചെങ്കോട് നിന്നാണ് ഇദ്ദേഹം എംഎൽഎയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.

4. കെ.എ. സെങ്കോട്ടയ്യൻ: എഐഎഡിഎംകെയിൽ നിന്ന് ടിവികെയിൽ എത്തിയ മുതിർന്ന നേതാവാണ് കെ.എ സെങ്കോട്ടയ്യൻ. ഒൻപത് തവണ എംഎൽഎ ആയിട്ടുണ്ട്. പാർട്ടിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി ചീഫ് കോർഡിനേറ്ററാണ് ഇദ്ദേഹം.

5. പി. വെങ്കട്ടരമണൻ: പാർട്ടിയുടെ ട്രഷററും മൈലാപ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള എംഎൽഎയുമാണ് വെങ്കട്ടരമണൻ. ടിവികെയുടെ ബ്രാഹ്മണ മുഖം കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം. 

6. ആർ. നിർമ്മൽകുമാർ: ജോയിന്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും തിരുപ്പരൻകുണ്ട്രത്ത് നിന്നുള്ള എംഎൽഎയുമാണ്. പാർട്ടിയുടെ ഡിജിറ്റൽ പ്രചാരണത്തന്റെ ചുമതലക്കാരൻ കൂടിയായിരുന്നു സി ടി ആർ നിർമൽകുമാർ.

7. രാജ്മോഹൻ: ചെന്നൈ എഗ്മോറിൽ നിന്ന് എംഎൽഎയാണ് രാജ്മോഹൻ. പ്രൊപ്പഗണ്ട സെക്രട്ടറിയായ രാജ്മോഹൻ പാർട്ടിയുടെ ദളിത്‌ മുഖങ്ങളിൽ പ്രധാനിയാണ്.

8. ഡോ. ടി.കെ. പ്രഭു: ദന്തഡോക്ടറിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിലെത്തിയ ആണ് പ്രഭു. ശിവഗംഗ ഈസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് സെക്രട്ടറി കൂടിയായ ഇദ്ദേഹം കാരൈക്കുടിയിൽ നിന്നാണ് എംഎൽഎയായി വിജയിച്ചത്.

9. സെൽവി എസ്. കീർത്തന: വിരുതുനഗർ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള എംഎൽഎയാണ് സെൽവി. പുതിയ മന്ത്രിസഭയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മന്ത്രിയും ടിവികെയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ എംഎൽഎയുമാണ്.

120 എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് ടിവികെ സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തവരിൽ കോൺ​ഗ്രസ് മന്ത്രിമാരില്ല. വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിന് ശേഷമായിരിക്കും കോൺ​ഗ്രസ് മന്ത്രിമാരെ പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്നാണ് വിവരം. 

