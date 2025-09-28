ചെന്നൈ: കരൂർ ദുരന്തത്തിൽ സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി ടിവികെ. ഹർജി ഹൈക്കോടതി തിങ്കളാഴ്ച പരിഗണിക്കും. മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ മധുര ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിക്കുക. കരൂർ ദുരന്തത്തിൽ ഗൂഢാലോചന ഉണ്ടെന്നാണ് ടിവികെ ഹർജിയിൽ ആരോപിക്കുന്നത്.
ദുരന്തമുണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് റാലിക്ക് നേരെ കല്ലേറുണ്ടായെന്നും പോലീസ് ലാത്തിവീശിയെന്നും ടിവികെ ആരോപിച്ചു. ദുരന്തത്തിന് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചന നടന്നതായും ഇക്കാര്യങ്ങളിലുൾപ്പെടെ സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം വേണമെന്നുമാണ് ടിവികെയുടെ ആവശ്യം. ടിവികെയുടെ ഹർജി കോടതി ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചു. കോടതി നാളെ ഹർജി പരിഗണിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
കരൂർ ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിന്റെ അന്വേഷണങ്ങളുടെ തുടർനടപടികളുടെ ഭാഗമായി ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അടിയന്തര യോഗം ചേർന്നിരുന്നു. ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള തമിഴ്നാട് എഡിജിപി എസ് ഡേവിഡ്സണിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം കരൂരിൽ ചേർന്നത്.
നടനും ടിവികെ പാർട്ടി അധ്യക്ഷനുമായ വിജയ് പങ്കെടുത്ത റാലിയിൽ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് 40 പേരാണ് മരിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ ടിവികെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എൻ ആനന്ദ്, ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി നിർമൽ കുമാർ, കരൂർ വെസ്റ്റ് ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ മതിയഴകൻ എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
സംഭവത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിൻ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിജയ്ക്കെതിരെ ഇതുവരെ കേസെടുത്തിട്ടില്ല. തിടുക്കപ്പെട്ട് വിജയുടെ അറസ്റ്റ് വേണ്ടെന്നാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം. സംഭവത്തിൽ രാഷ്ട്രീയപ്രേരിത നടപടി ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് എംകെ സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ 10 ലക്ഷം രൂപയും വിജയ് 20 ലക്ഷം രൂപയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിക്കേറ്റവർക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപ നൽകുമെന്നും വിജയ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
