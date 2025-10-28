Karur Stampede: കാൽ തൊട്ട് മാപ്പ് അപേക്ഷിച്ചു; കരൂർ ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ കണ്ട് വിജയ്

ചെന്നൈ: കരൂർ ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തെ കണ്ട് തമിഴക വെട്രി കഴകം നേതാവ് വിജയ്. ഇന്നലെ മഹാബലിപുരത്തെ ഒരു റിസോർട്ടിൽ വെച്ചാണ് വിജയ് കുടുംബങ്ങളെ കണ്ടത്. വികാരാധീതനായ വിജയ് തങ്ങളുടെ കാൽ തൊട്ട് മാപ്പ് അപേക്ഷിച്ചെന്നും, കുടുംബത്തിലൊരാളായി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്നും അറിയിച്ചതായി മരിച്ചവരുടെ കുടുംബം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
മരിച്ച 41 പേരിൽ 37 പേരുടെ കുടുംബത്തെയാണ് മഹാബലിപുരത്തിൽ വെച്ച് വിജയ് കണ്ടത്. ദുന്തം നടന്ന് ഒരു മാസമായിട്ടും പ്രദേശം സന്തർശിക്കാനോ, മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തെ കാണാനോ വിജയ്ക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. കുടുംബങ്ങളെ മഹാബലിപുരത്ത് വിളിച്ചുവരുത്തേണ്ടി വന്നിൽ വിജയ് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും, വൈകാതെ കരൂരിൽ എത്തുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തു. ഏകദേശം ഒൻപത് മണിക്കൂറോളം ഇവരുടെ ഒപ്പം വിജയ് ചിലവിട്ടു.
കരൂർ ദുരന്തത്തെ തുടർന്ന് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ വിഭന്നത രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതെ തുടർന്ന് ടിവികെ യുടെ അടിയന്തര ജനറൽ കൌൺസിൽ യോഗം നവംബർ ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ ചേരും.
