CM C Joseph Vijay: വിജയ് ഭരണം ആരംഭിച്ചു; ആദ്യ നടപടി രണ്ട് സെക്രട്ടറിമാരുടെ നിയമനം

തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റതിന് പിന്നാലെ നടപടികൾ ആരംഭിച്ച് വിജയ്. ആദ്യ നടപടിയായി രണ്ട് സെക്രട്ടറിമാരുടെ നിയമനമാണ് വിജയ് നടത്തിയത്. പുതിയതായി പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് പ്രകാരം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സെക്രട്ടറിമാരായി രണ്ട് ഐഎസുകാരെയാണ് നിയമിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായി രണ്ട് പേരെ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡോ. പി സെന്തിൽകുമാർ ഐഎഎസ്, ജി ലക്ഷ്മി പ്രിയ ഐഎഎസ് എന്നിവരെയാണ് നിയമിച്ചത്. ആരോഗ്യ-കുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു സെന്തിൽ കുമാർ. ആദി ദ്രാവിഡർ-പഴങ്കുടുംബ ക്ഷേമ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു ലക്ഷ്മി പ്രിയ.
അതേസമയം, ടിവികെ അധ്യക്ഷനും സൂപ്പർ താരവുമായ സി ജോസഫ് വിജയ് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത് രാവിലെ 10 മണിക്കാണ്. ചെന്നൈ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ആണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങ് നടന്നത്. ചടങ്ങിൽ ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര ആർലേക്കർ നൽകിയ സത്യവാചകം വിജയ് ചൊല്ലുകയായിരുന്നു. സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയടക്കം പങ്കെടുത്തിരുന്നു.
വിജയ്ടെ മാതാപിതാക്കൾ, മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ തൃഷ, സംഗീത തുടങ്ങിയവർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി താരങ്ങളും, ടിവികെ പ്രവർത്തകരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. 120 എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് ടിവികെയുടെ സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചത്. വിജയ്ക്കൊപ്പം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നത് 9 മന്ത്രിമാരാണ്. നിലവില് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റില് കോണ്ഗ്രസ് മന്ത്രിമാരില്ല. കോൺഗ്രസ്സ് മന്ത്രിമാരെ വിശ്വാസവോട്ടിന് ശേഷമായിരിക്കും പ്രഖ്യാപിക്കുക.
