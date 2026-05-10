Tamil Nadu CM Vijay: ''സി ജോസഫ് വിജയ് എന്നും നാൻ...''! ചരിത്രം കുറിച്ച് വിജയ്; തമിഴകത്തിന്റെ തലൈവർ! തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു

ചെന്നൈ: ടിവികെ അധ്യക്ഷൻ സി ജോസഫ് വിജയ് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റു. ഗവർണർ സത്യവാചകം ചൊല്ലി കൊടുത്തു. ദൈവനാമത്തിലാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. ചടങ്ങ് നടന്ന ചെന്നൈ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം ആരാധകക്കടലായി മാറിയ കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത്. സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പങ്കെടുത്തു. വിജയ്ടെ മാതാപിതാക്കൾ, മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ തൃഷ, സംഗീത തുടങ്ങിയവർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി താരങ്ങളും, ടിവികെ പ്രവർത്തകരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
120 എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് ടിവികെ സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിജയ്ക്കൊപ്പം 9 മന്ത്രിമാരും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തവരിൽ കോൺഗ്രസ് മന്ത്രിമാരില്ല. വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിന് ശേഷമായിരിക്കും കോൺഗ്രസ് മന്ത്രിമാരെ പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്നാണ് വിവരം.
மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் தலைமையிலான அமைச்சரவை பதவியேற்பு விழா நேரலை..https://t.co/6YlDE37IXH
— TVK Party HQ (@TVKPartyHQ) May 10, 2026
സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തവരിൽ ഒരു വനിതാ മന്ത്രിയും ഉൾപ്പെടുന്നു. സെല്വി എസ് കീർത്തന എന്ന 29 കാരിയാണ് ആ മന്ത്രി. എറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മന്ത്രി എന്ന വിശേഷണം ഇനി കീർത്തനയ്ക്ക് സ്വന്തം. ശിവകാശിയില് നിന്നുള്ള എംഎൽഎയാണ് കീർത്തന. ടിവികെയുടെ പ്രായം കുറഞ്ഞ വനിത എംഎൽഎയും കൂടിയാണ് ഇവർ. പൊളിറ്റിക്കൽ കൺസൾട്ടന്റ് ആയിരുന്നു.
