Tamil Nadu CM Vijay: ''സി ജോസഫ് വിജയ് എന്നും നാൻ...''! ചരിത്രം കുറിച്ച് വിജയ്; തമിഴകത്തിന്റെ തലൈവർ! തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു

സി ജോസഫ് വിജയ് എന്നും നാൻ... എന്ന് വിജയ് സത്യവാചകം ചൊല്ലിയതിന് പിന്നാലെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വലിയ കയ്യടിയുടെ ആരവമായിരുന്നു.  

Written by - Karthika V | Last Updated : May 10, 2026, 10:43 AM IST
  • ദൈവനാമത്തിലാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്.
  • ചെന്നൈ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം ആരാധകക്കടലായി മാറിയ കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത്.

ചെന്നൈ: ടിവികെ അധ്യക്ഷൻ സി ജോസഫ് വിജയ് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റു. ​ഗവർണർ സത്യവാചകം ചൊല്ലി കൊടുത്തു. ദൈവനാമത്തിലാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. ചടങ്ങ് നടന്ന ചെന്നൈ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം ആരാധകക്കടലായി മാറിയ കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത്. സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പങ്കെടുത്തു. വിജയ്ടെ മാതാപിതാക്കൾ, മറ്റ് കുടുംബാം​ഗങ്ങൾ തൃഷ, സം​ഗീത തുടങ്ങിയവർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി താരങ്ങളും, ടിവികെ പ്രവർത്തകരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. 

120 എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് ടിവികെ സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിജയ്ക്കൊപ്പം 9 മന്ത്രിമാരും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തവരിൽ കോൺ​ഗ്രസ് മന്ത്രിമാരില്ല. വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിന് ശേഷമായിരിക്കും കോൺ​ഗ്രസ് മന്ത്രിമാരെ പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്നാണ് വിവരം. 

 

സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തവരിൽ ഒരു വനിതാ മന്ത്രിയും ഉൾപ്പെടുന്നു. സെല്‍വി എസ് കീർത്തന എന്ന 29 കാരിയാണ് ആ മന്ത്രി. എറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മന്ത്രി എന്ന വിശേഷണം ഇനി കീർത്തനയ്ക്ക് സ്വന്തം. ശിവകാശിയില്‍ നിന്നുള്ള എംഎൽഎയാണ് കീർത്തന. ടിവികെയുടെ പ്രായം കുറഞ്ഞ വനിത എംഎൽഎയും കൂടിയാണ് ഇവർ. പൊളിറ്റിക്കൽ കൺസൾട്ടന്‍റ് ആയിരുന്നു.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

