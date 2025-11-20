TVK: സംസ്ഥാന പര്യടനം നടത്താൻ വീണ്ടും വിജയ്; സേലം പൊലീസിന് അപേക്ഷ നൽകും

ചെന്നൈ: സംസ്ഥാന പര്യടനം നടത്താൻ ഒരുങ്ങി ടിവികെ നേതാവ് വിജയ്. നിരവധി ജീവനെടുത്ത കരൂർ ദുരന്തത്തിന് ശേഷം നിർത്തിവെച്ച സംസ്ഥാന പര്യടനം പുനരാരംഭിക്കാൻ തീരുമാനമായി. ഇതു സംബന്ധിച്ച് ടിവികെ നേതൃത്വം സേലം പൊലീസ് മേധാവിക്ക് അപേക്ഷ നൽകി. ഡിസംബർ നാലിന് സേലത്ത് ഒരു പൊതു യോഗം നടത്താൻ അനുമതി നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് അപേക്ഷ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനായി കോട്ട മൈതാനം അടക്കം മൂന്ന് വേദികളും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ആഴ്ചയിൽ നാല് യോഗം നടത്താനാണ് ടിവികെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കരൂർ ദുരന്തത്തിന് ശേഷം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പൊതു യോഗം സംബന്ധിച്ച മാർഗരേഖ നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പരിപാടിക്ക് അനുമതി നൽകാൻ സാധിക്കൂ എന്ന തീരുമാനം വന്നിരുന്നു. ഡിസംബർ ആദ്യ വാരത്തോട് കൂടി മാർഗ രേഖ നൽകുമെന്നാണ് ടിവികെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
