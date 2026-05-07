TVK Government Formation: വിജയ് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് ഡിഎംകെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കില്ലെന്ന് സ്റ്റാലിൻ; ആറ് മാസം നിരീക്ഷിക്കും

ചെന്നൈ: ടിവികെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ ഡിഎംകെ ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കില്ലെന്ന് എംകെ സ്റ്റാലിൻ. സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആറ് മാസം നിരീക്ഷിക്കും. ടിവികെ ഡിഎംകെയുടെ പദ്ധതികൾ തുടരണമെന്നും സ്റ്റാലിൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
തമിഴ്നാട്ടിൽ ടിവികെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ അനിശ്ചിതത്വം നേരിടുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സ്റ്റാലിൻ ദേശീയ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിന് അനുമതി തേടിയ ടിവികെയെ കേവല ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാതെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ അനുമതി നൽകാനാകില്ലെന്ന് ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര ആർലേകർ അറിയിച്ചു.
ഇതോടെ വിജയിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ അനിശ്ചിതത്വത്തിലായിരിക്കുകയാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലെ കേവല ഭൂരിപക്ഷം 118 ആണ്. കോൺഗ്രസിന്റെ അഞ്ച് എംഎൽഎമാർ ഉൾപ്പെടെ ടിവികെയ്ക്ക് 113 നിയുക്ത എംഎൽഎമാരാണ് ഉള്ളത്.
വർഗീയ ശക്തികളോട് കൂട്ടുകൂടരുതെന്ന നിബന്ധനയോടെയാണ് ടിവികെയ്ക്ക് കോൺഗ്രസ് പിന്തുണ നൽകിയത്. ടിവികെയുമായുള്ള സഖ്യം തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ലോക്സഭ-രാജ്യസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും തുടരുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇതോടെ ഡിഎംകെയുമായുള്ള ദീർഘകാല ബന്ധം കോൺഗ്രസ് പിരിഞ്ഞു.
