English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • India
  • TVK Government Formation: വിജയ് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് ഡിഎംകെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കില്ലെന്ന് സ്റ്റാലിൻ; ആറ് മാസം നിരീക്ഷിക്കും

TVK Government Formation: വിജയ് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് ഡിഎംകെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കില്ലെന്ന് സ്റ്റാലിൻ; ആറ് മാസം നിരീക്ഷിക്കും

Tamil Nadu Political News: മിഴ്നാട്ടിൽ ടിവികെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ അനിശ്ചിതത്വം നേരിടുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സ്റ്റാലിൻ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : May 7, 2026, 10:44 AM IST
  • തമിഴ്നാട്ടിലെ കേവല ഭൂരിപക്ഷം 118 ആണ്
  • കോൺ​ഗ്രസിന്റെ അഞ്ച് എംഎൽഎമാർ ഉൾപ്പെടെ ടിവികെയ്ക്ക് 113 നിയുക്ത എംഎൽഎമാരാണ് ഉള്ളത്
  • വിജയിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ അനിശ്ചിതത്വത്തിലായിരിക്കുകയാണ്

Read Also

  1. Actor Politician Vijay: വിജയുടെ സംസ്ഥാന പര്യടനം ഡിസംബർ 2ന്; തുടക്കം കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന്

Trending Photos

Kendra Trikona Rajayoga: ബുധന്റെ കേന്ദ്ര ത്രികോണ രാജയോഗം; മെയ് 15 മുതൽ ഇവർ തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാകും
9
Budh Gochar
Kendra Trikona Rajayoga: ബുധന്റെ കേന്ദ്ര ത്രികോണ രാജയോഗം; മെയ് 15 മുതൽ ഇവർ തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാകും
Kerala DL-51 Lottery Result: ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ ഭാ​ഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala DL-51 Lottery Result: ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ ഭാ​ഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം
Lakshmi Kubera Yoga: ലക്ഷ്മീകുബേര യോ​ഗത്തിലൂടെ ഈ ആറ് നാളുകാ‍ർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ കാലം; നിങ്ങളുമുണ്ടോ?
6
Lakshmi kubera yog
Lakshmi Kubera Yoga: ലക്ഷ്മീകുബേര യോ​ഗത്തിലൂടെ ഈ ആറ് നാളുകാ‍ർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ കാലം; നിങ്ങളുമുണ്ടോ?
Shani Sade Sati 2026: ഈ നാളുകാരെ ഏഴരശനി ബാധിക്കും; കാത്തിരിക്കുന്നത് കഷ്ടകാലവും ആശുപത്രി വാസവും
5
Shani
Shani Sade Sati 2026: ഈ നാളുകാരെ ഏഴരശനി ബാധിക്കും; കാത്തിരിക്കുന്നത് കഷ്ടകാലവും ആശുപത്രി വാസവും
TVK Government Formation: വിജയ് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് ഡിഎംകെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കില്ലെന്ന് സ്റ്റാലിൻ; ആറ് മാസം നിരീക്ഷിക്കും

ചെന്നൈ: ടിവികെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ ഡിഎംകെ ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കില്ലെന്ന് എംകെ സ്റ്റാലിൻ. സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആറ് മാസം നിരീക്ഷിക്കും. ടിവികെ ഡിഎംകെയുടെ പദ്ധതികൾ തുടരണമെന്നും സ്റ്റാലിൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Add Zee News as a Preferred Source

തമിഴ്നാട്ടിൽ ടിവികെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ അനിശ്ചിതത്വം നേരിടുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സ്റ്റാലിൻ ദേശീയ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിന് അനുമതി തേടിയ ടിവികെയെ കേവല ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാതെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ അനുമതി നൽകാനാകില്ലെന്ന് ​ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര ആർലേകർ അറിയിച്ചു.

ഇതോടെ വിജയിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ അനിശ്ചിതത്വത്തിലായിരിക്കുകയാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലെ കേവല ഭൂരിപക്ഷം 118 ആണ്. കോൺ​ഗ്രസിന്റെ അഞ്ച് എംഎൽഎമാർ ഉൾപ്പെടെ ടിവികെയ്ക്ക് 113 നിയുക്ത എംഎൽഎമാരാണ് ഉള്ളത്.

വർ​ഗീയ ശക്തികളോട് കൂട്ടുകൂടരുതെന്ന നിബന്ധനയോടെയാണ് ടിവികെയ്ക്ക് കോൺ​ഗ്രസ് പിന്തുണ നൽകിയത്. ടിവികെയുമായുള്ള സഖ്യം തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ലോക്സഭ-രാജ്യസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും തുടരുമെന്നാണ് കോൺ​ഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇതോടെ ഡിഎംകെയുമായുള്ള ദീർഘകാല ബന്ധം കോൺ​ഗ്രസ് പിരിഞ്ഞു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

VijayTVK GovernmentVijay TVK Government Formation

Trending News