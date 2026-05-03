തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ ഫലം പുറത്തുവരാനിരിക്കെ നടൻ വിജയ്യുടെ പാർട്ടിയായ തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) ജയിച്ച എംഎൽഎമാരെ താമസിപ്പിക്കാൻ റിസോർട്ട് ബുക്ക് ചെയ്തു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മഹാബലിപുരത്തിന് സമീപമുള്ള പൂഞ്ചേരിയിലെ ഒരു സ്വകാര്യ റിസോർട്ടിൽ നൂറോളം സ്ഥാനാർഥികളെ താമസിപ്പിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ പാർട്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിജയിക്കുന്ന സ്ഥാനാർഥികൾ ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ പനയൂരിലെ പാർട്ടി ആസ്ഥാനത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിജയ് നിർദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ടും പോകരുത് എന്ന് അദ്ദേഹം സ്ഥാനാർഥികളോട് തമാശരൂപേണ പറഞ്ഞതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. വിജയസാധ്യതയുള്ള തങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർഥികളെ മറ്റു പാർട്ടികൾ സ്വാധീനിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഈ മുൻകരുതലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കുറഞ്ഞത് 100 സ്ഥാനാർഥികളെയെങ്കിലും താമസിപ്പിക്കാൻ സൗകര്യമുള്ള റിസോർട്ട് സജ്ജമാക്കാൻ വിജയ് ഭാരവാഹികൾക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
വോട്ടെണ്ണൽ ദിവസം ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് നിവേദനം നൽകാൻ പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആദവ് അർജുനയെ വിജയ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിവിധ സർവേകൾ ഡിഎംകെ, ടിവികെ, എഐഎഡിഎംകെ സഖ്യങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത വിജയസാധ്യതകൾ പ്രവചിക്കുന്നതിനാലാണ് പാർട്ടി ഇത്തരമൊരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത്.
