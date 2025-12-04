English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Vijay's TVK: പുതുച്ചേരിയിൽ പൊതുയോഗത്തിന് അനുമതി തേടി വിജയ്‍യുടെ ടിവികെ; റോഡ് ഷോ ഒഴിവാക്കും

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Dec 4, 2025, 08:34 PM IST
പുതുച്ചേരിയിൽ പൊതുയോഗത്തിന് അനുമതി തേടി വിജയ്​യുടെ തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ). ഡിസംബർ 9ന് പുതുച്ചേരിയിൽ പൊതുയോഗം സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് ടിവികെ പൊലീസിന്റെ അനുമതി തേടിയത്. പുതുച്ചേരിയിലെ ഉപ്പളം ഗ്രൗണ്ടിൽ പൊതുയോഗം നടത്താനാണ് അനുമതി തേടിയത്. ടിവികെ പ്രതിനിധി സംഘം സീനിയർ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് ആർ കലൈവാനനെ നേരില്‍ കണ്ടാണ് അനുമതി തേടിയത്. 

കൂടിയാലോചനയ്ക്കു ശേഷമാകും ഇതിൽ തീരുമാനമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മുന്‍പ് ഡിസംബർ 5ന് പുതുച്ചേരിയിൽ വിജയ്​യുടെ റോഡ് ഷോ നടത്താൻ ടിവികെ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇതിനെതിരെ വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്ന് പ്രതിഷേധമുയർന്നതിനെ തുടർന്ന്, റോഡ് ഷോയ്ക്ക് അനുമതി തരാനാകില്ലെന്ന് പൊലീസ് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പൊതുയോഗം നടത്താൻ അനുമതി തേടിയത്. 

സെപ്റ്റംബർ 27ന് കരൂരിൽ ടിവികെ സംഘടിപ്പിച്ച റാലിയിലുണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലും 41 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ രണ്ടുമാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വിജയ് പൊതുപരിപാടികളിൽ സജീവമാകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പുതുച്ചേരിയിൽ പൊതുയോഗം നടത്താന്‍ ആലോചിക്കുന്നത്.

