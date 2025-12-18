English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • TVK: സ്റ്റാലിന് മുന്നറിയിപ്പുമായി വിജയ്; ഈറോഡിൽ ജനസാഗരത്തെ സാക്ഷിയാക്കി 'വിജയ് തരംഗം'

TVK: സ്റ്റാലിന് മുന്നറിയിപ്പുമായി വിജയ്; ഈറോഡിൽ ജനസാഗരത്തെ സാക്ഷിയാക്കി 'വിജയ് തരംഗം'

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി തമിഴ്‌നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പോർവിളി ശക്തമാക്കി ടിവികെ നേതാവ് വിജയ്. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 18, 2025, 06:04 PM IST
  • ഈറോഡിൽ നടന്ന വൻ ജനമുന്നേറ്റ റാലിയിൽ ഭരണകക്ഷിയായ ഡിഎംകെയെ രൂക്ഷമായാണ് വിജയ് വിമർശിച്ചത്.
  • കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പുതുച്ചേരിയിൽ നടന്ന റാലിയിലും വിജയ് ഡിഎംകെയ്ക്കെതിരെ സമാനമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരുന്നു.

TVK: സ്റ്റാലിന് മുന്നറിയിപ്പുമായി വിജയ്; ഈറോഡിൽ ജനസാഗരത്തെ സാക്ഷിയാക്കി 'വിജയ് തരംഗം'

ഈറോഡ്: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി തമിഴ്‌നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പോർവിളി ശക്തമാക്കി ടിവികെ നേതാവ് വിജയ്. ഈറോഡിൽ നടന്ന വൻ ജനമുന്നേറ്റ റാലിയിൽ ഭരണകക്ഷിയായ ഡിഎംകെയെ രൂക്ഷമായാണ് വിജയ് വിമർശിച്ചത്. സെപ്റ്റംബർ 27 ന് 41 പേർ മരിച്ച കരൂർ ദുരന്തത്തിന്  ശേഷം തമിഴ്‌നാട്ടിൽ വിജയ് പങ്കെടുക്കുന്ന ആദ്യ പൊതുപരിപാടിയായിരുന്നു നടന്നത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ എം ജി ആറും ജയലളിതയും ഡിഎംകെയെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 'തീയ ശക്തി' (തിന്മയുടെ ശക്തി) എന്ന പ്രയോഗം കടമെടുത്തായിരുന്നു വിജയുടെ അക്രമണം. വിശുദ്ധമായ ശക്തിയായ ടിവികെയും തിന്മയുടെ ശക്തിയായ ഡിഎംകെയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണ് വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പുതുച്ചേരിയിൽ നടന്ന റാലിയിലും വിജയ് ഡിഎംകെയ്ക്കെതിരെ സമാനമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. മുതിർന്ന എഐഎഡിഎംകെ നേതാവായിരുന്ന കെ എ സെൻകോട്ടയൻ അടുത്തിടെ ടിവികെയിൽ ചേർന്നത് പരാമർശിച്ച വിജയ്, വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രമുഖ നേതാക്കൾ പാർട്ടിയിലേക്ക് വരുമെന്നും അവർക്ക് അർഹമായ അംഗീകാരം നൽകുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി. കരൂരിലെ ദുരന്തത്തിന് ശേഷം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കൂടുതൽ സജീവമാകാനാണ് വിജയുടെ നീക്കം.

Arathi N Aji

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

