Tamil Nadu CM: തമിഴ്നാട് വിജയ് ഭരിക്കും; സിപിഎം സിപിഐ പിന്തുണ, കേവല ഭൂരിപക്ഷം

ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെ സംസ്ഥാനത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്ക് വിരാമമാകുന്നു. കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് തൊട്ടരികിലെത്തിയ വിജയ്യുടെ തമിഴക വെട്രി കഴകത്തിന് (ടി.വി.കെ) പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സി.പി.എം, സി.പി.ഐ കക്ഷികൾ തീരുമാനിച്ചതാണ് നിർണ്ണായകമായത്.
രണ്ട് അംഗങ്ങൾ വീതമുള്ള ഇടതുകക്ഷികളുടെ ഈ തീരുമാനം ഭരണരൂപീകരണത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്കും വഴിയൊരുക്കി. നേരത്തെ, അഞ്ച് അംഗങ്ങളുള്ള കോൺഗ്രസ് ഡി.എം.കെ സഖ്യം ഉപേക്ഷിച്ച് വിജയ്ക്കൊപ്പം ചേരാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ വിജയ്യെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം 117 ആയി ഉയർന്നു.
ഇതിന് പിന്നാലെ രണ്ട് എം.എൽ.എമാരുള്ള വി.സി.കെയും വിജയ്ക്ക് പിന്തുണ നൽകിയേക്കുമെന്നാണ് നിലവിലെ സൂചനകൾ. ഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പാക്കുന്നതോടെ അദ്ദേഹം ഗവർണറെ കണ്ട് സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിനുള്ള അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കും.
ടി.വി.കെയെ ഭരണത്തിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്താൻ പരമ്പരാഗത രാഷ്ട്രീയ വൈരികളായ ഡി.എം.കെയും എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെയും തമ്മിൽ അപ്രതീക്ഷിത സഖ്യത്തിന് നീക്കം നടത്തുന്നു എന്ന വാർത്തകളും ഇതിനിടെ പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്.
കൃത്യമായ ഭൂരിപക്ഷം രേഖാമൂലം ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്തതിനാൽ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കണമെന്ന വിജയ്യുടെ ആവശ്യം ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര അർലേക്കർ നേരത്തെ നിരസിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ വിജയ്ക്ക് അനുകൂലമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
