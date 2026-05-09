Vijay TVK: വീണ്ടും സമയം കുറിച്ചു; വിജയ് നാളെ 10 മണിക്ക് തമിഴ്നാട്‌ മുഖ്യമന്ത്രിയാവും

വിജയ് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി നാളെ 10 മണിക്ക് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും. ചെന്നൈ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ചാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങ് നടക്കുക. നിയമന ഉത്തരവ് ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര ആർലേക്കർ വിജയ്ക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. അഞ്ച് നാൾ നീണ്ട അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ സർക്കാർ രൂപീകരണം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത്. 108 സീറ്റിൽ നിന്ന് 120 എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കിയതിന് പിന്നാലെ കൂടിക്കാഴ്ചക്കായി ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര അർലേക്കർ വിജയ്ക്ക് സമയം അനുവദിച്ചു.
ആദ്യം മുതലേ എംഎൽഎമാരുടെ എണ്ണത്തിലെ കുറവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിൽ ഗവർണർ ഉടക്കിട്ടിരുന്നു. 120 എംഎൽഎമാരുടെയും പിന്തുണ കത്ത് ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ വിജയ് ഉടൻ തന്നെ ലോക്ഭവനിലെത്തി സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനുള്ള അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചു. 108 എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണയുണ്ടായിരുന്ന ടിവികെയോടൊപ്പം കോൺഗ്രസിന്റെ 5, സിപിഎം 2, സിപിഐ 2, വിസികെയുടെ 1, ലീഗിന്റെ 2, എം എൽ എ മാരുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കിയതോടെ കേവല ഭൂരിപക്ഷമായ 118 ഉം കടന്ന് 120 ആയത്.
സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനുള്ള ക്ഷണം തേടി ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ ഗവർണറുമായി വിജയ് നടത്തുന്ന നാലാമത്തെ കൂടിക്കാഴ്ചയായിരുന്നു ശനിയാഴ്ച വൈകീട്ടത്തേത്. ഇതിനുമുമ്പുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആവശ്യമായ പിന്തുണ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഡിഎംകെ സഖ്യകക്ഷികൾ ഒടുവിൽ വിജയ്യുടെ പാർട്ടിയെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതോടെയാണ് അനിശ്ചിതത്വം അവസാനിച്ചത്.
