ടിവകെ നേതാവ് വിജയ് തൻ്റെ പൊതുജന സമ്പർക്ക പരിപാടി വീണ്ടും ആരംഭിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് കാഞ്ചീപുരത്തെ കൊളേജിൽ ആദ്യ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കും. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 23, 2025, 10:41 AM IST
  • 2026 ൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായാണ് പാർട്ടി വീണ്ടും പൊതുജന സമ്പർക്ക പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുന്നത്.
  • ടിക്കറ്റില്ലാതെ ആരും പരിപാടി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തരുതെന്നും ടിവികെ നിർദ്ദേശം നൽകി.
  • ഇതേ മാതൃകയിലാകും മറ്റ് ജില്ലകളിലും പരിപാടികൾ നടത്തുക എന്നാണ് സൂചന.

ചെന്നൈ: ടിവികെ നേതാവ് വിജയ് തൻ്റെ പൊതുജന സമ്പർക്ക പരിപാടി വീണ്ടും ആരംഭിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് കാഞ്ചീപുരത്തെ കൊളേജിൽ ആദ്യ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കും. പരിപാടിയിൽ 2000 പേർക്ക് മാത്രമേ പ്രവേശനം ഉണ്ടാകൂ. കൂടാതെ ക്യൂ ആർ കോഡ് അടങ്ങിയ പ്രവേശന ടിക്കറ്റും വേണം. ടിക്കറ്റില്ലാതെ ആരും പരിപാടി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തരുതെന്നും ടിവികെ നിർദ്ദേശം നൽകി. ഇതേ മാതൃകയിലാകും മറ്റ് ജില്ലകളിലും പരിപാടികൾ നടത്തുക എന്നാണ് സൂചന. 

2026 ൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായാണ് പാർട്ടി വീണ്ടും പൊതുജന സമ്പർക്ക പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. അതേസമയം, നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിഎംകെയുമായി ചർച്ച നടത്താൻ കോൺഗ്രസ് അഞ്ച് അംഗ സമിതിയെ നിയമിച്ചു. എന്നാൽ കോൺഗ്രസ്സിൽ വിജയിയുടെ ടിവികെയുമായി സഖ്യം വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാണ്.

