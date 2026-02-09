Manipur Violence: മണിപ്പൂരിൽ വീണ്ടും കലാപം; ഉഖ്രുലിൽ കുക്കി-നാഗ സംഘർഷം, വീടുകൾക്ക് തീയിട്ടു, പ്രദേശത്ത് കർഫ്യൂ

ഇംഫാൽ: മണിപ്പൂരിലെ ഉഖ്രുലിൽ കുക്കി-നാഗ വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വംശീയ സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്നു. ഇന്നലെ രാത്രിയുണ്ടായ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ, ഇന്ന് കുക്കി വിഭാഗത്തിന്റെ വീടുകൾക്ക് നാഗാ വിഭാഗക്കാർ തീയിട്ടു. ഇതിന് മറുപടിയായി കുക്കി സായുധ സംഘങ്ങൾ വെടിയുതിർത്തതോടെ പ്രദേശം സംഘർഷം അതിരൂക്ഷമായി. സംസ്ഥാന ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ലോസിയുടെ സന്ദർശനത്തിനിടെയാണ് വീണ്ടും അക്രമസംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉഖ്രുലിൽ അനിശ്ചിതകാല കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ ഭാഗികമായി റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
നാഗ-കുക്കി യുവാക്കൾ തമ്മിലുണ്ടായ നിസ്സാര വാക്കുതർക്കമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ വീണ്ടും വൻ കലാപത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടത്. ഉഖ്രുലിലെ ലിറ്റാൻ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു നാഗ യുവാവിനെ കുക്കി വിഭാഗക്കാർ മർദിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് തുടങ്ങിയ തർക്കമാണ് രാത്രിയോടെ അക്രമാസക്തമായത്. രാത്രിയിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും വീടുകൾക്കും വാഹനങ്ങൾക്കും തീയിടുകയും ചെയ്തു. വെടിവെപ്പും കല്ലേറുമുണ്ടായ പ്രദേശത്ത് 25-ഓളം വീടുകൾ അഗ്നിക്കിരയായി. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും നാഗ വിഭാഗക്കാരുടെ വീടുകളാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
Also Read: NEET UG 2026 Notification Out: നീറ്റ് യുജി 2026 അപേക്ഷാ നടപടികൾക്ക് തുടക്കമായി; പരീക്ഷാ തിയതി ഉൾപ്പെടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ അറിയാം
സംഘർഷം പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ തലത്തിൽ ഊർജിതമായ ഇടപെടലുകൾ ആരംഭിച്ചു. സംഘർഷത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരെ മുഖ്യമന്ത്രി യും നാം ഖേംചന്ദ് നേരിട്ടെത്തി സന്ദർശിച്ചു. അതേസമയം, ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ലോസി ദിഖോ ലിറ്റാൻ ഗ്രാമത്തിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ഉന്നതതല യോഗം ചേരുന്നതിനിടെ കുക്കി മേഖലകളിൽ വീണ്ടും വ്യാപകമായ ആക്രമണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഉച്ചയോടെ നാഗാ വിഭാഗക്കാർ കുക്കി വീടുകൾക്ക് തീയിട്ടതോടെ സ്ഥിതിഗതികൾ കൂടുതൽ വഷളായി. നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുകയാണ്.
കുക്കി ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറിയ നാഗാ വിഭാഗക്കാർക്ക് നേരെ കുക്കി സായുധ സംഘങ്ങൾ വെടിയുതിർത്തു. സംഘർഷം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രദേശത്ത് കൂടുതൽ സുരക്ഷാ സേനയെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി കൂടുതൽ അക്രമങ്ങളിലേക്ക് കടക്കരുതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി യുമാൻ ഖേംചന്ദ് സിങ് ഇരുവിഭാഗങ്ങളോടും അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ക്രമസമാധാനം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനായി സംഘർഷബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കേന്ദ്ര സേനയെയും പോലീസിനെയും നിയോഗിച്ചു തുടങ്ങി. പ്രശ്നം ശാശ്വതമായി പരിഹരിക്കുന്നതിനായി കുക്കി, നാഗാ വിഭാഗങ്ങളിലെ നേതാക്കളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഉന്നതതല സമാധാന യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കാനാണ് സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.