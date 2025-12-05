English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • Viral Video: വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ പാമ്പിന് സിപിആർ നൽകി രക്ഷിച്ച് യുവാവ്

Viral Video: വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ പാമ്പിന് സിപിആർ നൽകി രക്ഷിച്ച് യുവാവ്

Snake CPR Video: ഇര തേടിയെത്തിയ പാമ്പ് ത്രീ-ഫേസ് വൈദ്യുതി ലൈനിൽ കയറിയതിനെത്തുടർന്നാണ് ഷോക്കേറ്റത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 5, 2025, 08:59 AM IST
  • മുകേഷിന്റെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ, പാമ്പ് ചലിക്കുന്നതായി വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം
  • യുവാവിന്റെ ഇടപെടലിനെ നിരവധി പേരാണ് അഭിനന്ദിക്കുന്നത്

Viral Video: വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ പാമ്പിന് സിപിആർ നൽകി രക്ഷിച്ച് യുവാവ്

ഗുജറാത്തിലെ വൽസാദിൽ, വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് അബോധാവസ്ഥയിലായ ഒരു പാമ്പിന് യുവാവ് സിപിആർ (CPR) നൽകുന്ന വീഡിയോ സൈബറിടത്തിൽ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്. ഇര തേടിയെത്തിയ പാമ്പ് ത്രീ-ഫേസ് വൈദ്യുതി ലൈനിൽ കയറിയതിനെത്തുടർന്നാണ് ഷോക്കേറ്റത്.

ഷോക്കേറ്റതോടെ ഏകദേശം 15 അടി ഉയരത്തിൽ നിന്ന് താഴെ വീണ പാമ്പ് അനക്കമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന നിലയിലായി. ഈ സമയം നാട്ടുകാർ മുകേഷ് വായദ് എന്ന യുവാവിനെ സഹായത്തിന് വിളിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു പ്രാദേശിക പാമ്പ് ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പരിശീലനം ലഭിച്ച വ്യക്തിയാണ് മുകേഷ്.

പാമ്പിന് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി തോന്നിയതിനെത്തുടർന്ന്, ഇയാൾ സ്വന്തം വായിൽ നിന്ന് പാമ്പിന്റെ വായിലേക്ക് കൃത്രിമ ശ്വാസം നൽകുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള സിപിആർ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. അരമണിക്കൂറിലധികം നീണ്ട മുകേഷിന്റെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെയുള്ള പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ, പാമ്പ് ചലിക്കുന്നതായി വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. യുവാവിന്റെ ഇടപെടലിനെ നിരവധി പേരാണ് അഭിനന്ദിക്കുന്നത്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

