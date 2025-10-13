English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • Viral Video: മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല, ഇവിടുത്തെ മെട്രോയിൽ സൈക്കിളിനും സഞ്ചരിക്കാം; വൈറലായി വീഡിയോ

Viral Video: മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല, ഇവിടുത്തെ മെട്രോയിൽ സൈക്കിളിനും സഞ്ചരിക്കാം; വൈറലായി വീഡിയോ

Viral Video Metro: മുംബൈ മെട്രോയിൽ ഇനി സൈക്കിളുകളും കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 13, 2025, 11:33 PM IST
  • മുംബൈ മെട്രോയിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്.
  • അടുത്തിടെ മുംബൈ മെട്രോയിൽ സൈക്കിളുമായി ഒരു യുവതി നിൽക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ പ്രചരിച്ചിരുന്നു.
  • ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മുംബൈ മെട്രോയിലെ ഈ ഒരു സൗകര്യം ചർച്ചയായത്.

Read Also

  1. Viral Video: ദാഹിച്ചു വലഞ്ഞ കഴുകന് വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന യുവാവ്, വീഡിയോ വൈറൽ!

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: താഴോട്ടില്ലാതെ സ്വർണം; ഇന്നും വർധിച്ച് തന്നെ, പവന് കൂടിയത് ഇത്ര!
7
Gold Rate in Kerala Today
Gold Rate Kerala Today: താഴോട്ടില്ലാതെ സ്വർണം; ഇന്നും വർധിച്ച് തന്നെ, പവന് കൂടിയത് ഇത്ര!
Gold Rate Kerala Today: റെക്കോർഡ് നിരക്കിൽ തന്നെ.! സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: റെക്കോർഡ് നിരക്കിൽ തന്നെ.! സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല
Haircare: തിളക്കമാർന്ന മുടിക്ക് രാത്രി ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യൂ
5
Overnight haircare
Haircare: തിളക്കമാർന്ന മുടിക്ക് രാത്രി ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യൂ
Himalayan Pink salt: ഹിമാലയൻ പിങ്ക് സോൾട്ട് ഉപയോഗിക്കൂ, ഗുണങ്ങൾ ഏറെ
6
Himalayan pink salt
Himalayan Pink salt: ഹിമാലയൻ പിങ്ക് സോൾട്ട് ഉപയോഗിക്കൂ, ഗുണങ്ങൾ ഏറെ
Viral Video: മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല, ഇവിടുത്തെ മെട്രോയിൽ സൈക്കിളിനും സഞ്ചരിക്കാം; വൈറലായി വീഡിയോ

റോഡിലെ ട്രാഫിക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷനേടാനും സമയം ലാഭിക്കാനുമുള്ള ഏറ്റവും ​ഗുണകരമായ ഒന്നാണ് മെട്രോ. നമുക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ട ഇടത്ത് കൃത്യസമയത്ത് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ ട്രോഫിക് ബ്ലോക്കുകളോ ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെട്രോ സൗകര്യം ഉള്ളയിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് നമ്മളിൽ ഭൂരിഭാ​ഗം പേരും ഇത് ഉപയോ​ഗിക്കാറുണ്ട്. തുകയും പലപ്പോഴും അഫോഡബിൾ ആയിരിക്കും. എന്നാൽ മെട്രോയിൽ മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല മറ്റ് ചില വസ്തുക്കളും കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. എന്താണെന്നോ?

Add Zee News as a Preferred Source

ഇന്ത്യയിലെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തെ മെട്രോയിൽ സൈക്കിളുകൾ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ? എങ്കിൽ അത് സത്യമാണ്. സൈക്കിൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സ്പേസ് മെട്രോയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പലരും ഈ ഒരു സൗകര്യം ഫലപ്രദമായി ഉപയോ​ഗിക്കുന്നുമുണ്ട്. കേട്ടിട്ട് തന്നെ അതിശയം തോന്നുന്നില്ലേ? ഇനി ഇത് എവിടെയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ?

മറ്റെവിടെയുമല്ല നമ്മുടെ മുംബൈ മെട്രോയിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. അടുത്തിടെ മുംബൈ മെട്രോയിൽ സൈക്കിളുമായി ഒരു യുവതി നിൽക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മുംബൈ മെട്രോയിലെ ഈ ഒരു സൗകര്യം ചർച്ചയായത്.

 

മുംബൈ മെട്രോയിലെ ചില ലൈനുകളിലാണ് ഈ സൗകര്യമുള്ളത്. 2A (യെല്ലോ ലൈൻ), 7 (റെഡ് ലൈൻ) എന്നീ ലൈനുകളിൽ സൈക്കിളുകളുമായി യാത്രക്കാർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇത് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ യാത്ര പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. അധിക നിരക്കുകളൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ ഈ സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും.

Also Read: Viral Video: ദാഹിച്ചു വലഞ്ഞ കരിമൂർഖന് വെള്ളം നൽകുന്ന യുവാവ്, ഞെട്ടിക്കുന്ന വീഡിയോ വൈറൽ!

സൈക്കിളുമായി യുവതി മെട്രോയ്ക്കുള്ളിൽ കയറുന്നതും അവിടെയുള്ള സ്ലോട്ടിൽ കൃത്യമായി സൈക്കിൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതും വീഡിയോയിൽ കാണാം. "മുംബൈ മെട്രോയിലെ ഒരു മികച്ച സൗകര്യമാണിത്. കൂടുതൽൽ മുംബൈക്കാർ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണാൻ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് ഈ വീഡിയോ എക്സിൽ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. 

എന്നാൽ ഇന്ത്യ പോലൊരു രാജ്യത്ത് ഈ ഒരു സൗകര്യം പ്രാവർത്തികമല്ല എന്നാണ് ഒരു ഉപയോക്താവ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. സൈക്കിളുമായി പത്ത് പേർ വന്നാൽ അവർ എന്തു ചെയ്യും? മണ്ടത്തരമായ ആശയമാണിതെന്നും അയാൾ കുറിച്ചു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

viral videoMumbai MetroBicycle in Metroവൈറൽ വീഡിയോമുംബൈ മെട്രോ

Trending News