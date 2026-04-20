Viral Video: കൊടും ചൂടിൽ ദാഹമകറ്റുന്ന മൂർഖൻ; വീഡിയോ വൈറൽ

Cobra Viral Video: പലതരത്തിലുള്ള വീഡിയോകളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്ന വിഡിയോകൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ തന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ളവയാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയിൽ കൂടുതലും വൈറലാകുന്നത് പാമ്പുകളുടെ വീഡിയോകളാണ്.
അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ സംസാര വിഷയം. ചില വിഡിയോകൾ നമുക്ക് കൗതുകമുണ്ടാക്കുമെങ്കിലും ചിലത് ഭീതി ഉണ്ടാക്കും. പൊതുവെ എല്ലായിടത്തും നിലവിൽ പൊരിഞ്ഞ ചൂടാണല്ലോ? പൊരിഞ്ഞ ചൂടത്ത് ദാഹമകറ്റുന്ന മൂർഖന്റെ ഒരു വീഡിയോയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്നത്. വീഡിയോ കാണാം...
ഈ വീഡിയോ തിരുപ്പതിയിലെ പുത്തൂരിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. ദഹിച്ചു വളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മൂര്ഖന് ഒരാൾ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നതും അത് വളരെ ശാന്തമായി കുടിക്കുന്ന പാമ്പുമാണ് വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത്. വീഡിയോ കണ്ടവർ കണ്ടവർ പലതരത്തിലുള്ള കമന്റുകളാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ശാന്തതയോടെ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന പാമ്പും അത് കൊടുക്കുന്ന ആളുമാണ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത്.
വിഡിയോകണ്ട ചിലർ വെള്ളം കൊടുത്ത ആളുടെ വന്യജീവികളോടുള്ള സ്നേഹത്തെ വാഴ്ത്തുമ്പോൾ മറ്റു ചിലർ സുരക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആശങ്കയും പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്.
