Viral Video : മൂർഖനും മയിലും മുഖാമുഖം, പിന്നെ സംഭവിച്ചത്! വീഡിയോ വൈറൽ

Cobra Peacock Trending Video: ഒരു മയിലും മൂർഖനും മുഖാമുഖം വരുന്ന ഒരു വീഡിയോയാണ് നിലവിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ട്രെൻഡിങ് ആകുന്നത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Apr 21, 2026, 12:39 PM IST
  • നിരവധി വീഡിയോകളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ
  • ഇവിടെ എപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോകൾ ആയിരിക്കും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നത് ആർക്കും മുൻകൂട്ടി പറയാൻ കഴിയില്ല

Read Also

  1. King Cobra Video: നോക്കിനിൽക്കെ ചത്തുവീഴുന്ന രാജവെമ്പാല... ഭയാനക വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു

Trending Photos

Aditya Mangal Rajyog 2026: മെയ് പകുതിതോടെ ഭാ​ഗ്യം തെളിയും! മം​ഗളാദിത്യ രാജയോ​ഗത്തോടെ കൈവരും അളവറ്റ സമ്പത്തും ഐശ്വര്യവും
5
Aditya Mangal Rajyog 2026
Aditya Mangal Rajyog 2026: മെയ് പകുതിതോടെ ഭാ​ഗ്യം തെളിയും! മം​ഗളാദിത്യ രാജയോ​ഗത്തോടെ കൈവരും അളവറ്റ സമ്പത്തും ഐശ്വര്യവും
Budhaditya Rajayoga: സൂര്യ-ബുധ സംഗമത്തിലൂടെ ബുധാദിത്യാ യോഗം; ഏപ്രിൽ 30 മുതൽ ഇവരെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
10
Budhaditya Rajayoga
Budhaditya Rajayoga: സൂര്യ-ബുധ സംഗമത്തിലൂടെ ബുധാദിത്യാ യോഗം; ഏപ്രിൽ 30 മുതൽ ഇവരെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
Gajakesari Yoga 2026: ഗജകേസരി യോഗത്താൽ ഈ രാശിക്കാർ മിന്നിത്തിളങ്ങും, ലഭിക്കും ബമ്പർ നേട്ടങ്ങൾ!
9
guru chandra yuti
Gajakesari Yoga 2026: ഗജകേസരി യോഗത്താൽ ഈ രാശിക്കാർ മിന്നിത്തിളങ്ങും, ലഭിക്കും ബമ്പർ നേട്ടങ്ങൾ!
Gold Rate Kerala Today: താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണ്ണനിരക്ക്; ഇന്നത്തെ വിലയറിയാം
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണ്ണനിരക്ക്; ഇന്നത്തെ വിലയറിയാം
Viral Video: നിരവധി വീഡിയോകളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ. ഇവിടെ എപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോകൾ ആയിരിക്കും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നത് ആർക്കും മുൻകൂട്ടി പറയാൻ കഴിയില്ല. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്ന വീഡിയോയിൽ പലതും പാമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്.  

Also Read: കൊടും ചൂടിൽ ദാഹമകറ്റുന്ന മൂർഖൻ; വീഡിയോ വൈറൽ

അതും പലതരത്തിലുള്ള വീഡിയോകൾ. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ സംസാര വിഷയം. മയിലുകൾ തങ്ങളുടെ വർണ്ണാഭമായ പീലികൾ വിടർത്തി നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ എന്തൊരു ഭംഗിയാണല്ലേ? ആ രംഗം കാണുന്നവർ ശരിക്കും പരിസരം മറന്നുപോകും എന്ന് പറയുന്നതിലും സംശയമില്ല. നമ്മൾ പലപ്പോഴും വളരെ ശാന്തരായി കാണുന്ന ഈ മയിലുകൾക്കുള്ളിൽ ഭയാനകമായ ഒരു വേട്ടക്കാരന്റെ ഭാവം കൂടിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമോ? പ്രത്യേകിച്ചും പാമ്പുകളോട്...

പപ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതും കണ്ടട്ടിട്ടുള്ളതുമായ കാര്യമാണ് പാമ്പിന്റെയും കീരിയുടെയും ശത്രുത.  എന്നാൽ പാമ്പിനും മയിലിനുമിടയിലും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ശത്രുത ഉണ്ടെന്ന് പലർക്കും അറിയില്ലായിരിക്കാം അല്ലെ? ഇത് ഒരു പഴക്കമുള്ള ശത്രുതയല്ല മറിച്ച് പ്രകൃതിയുടെ തന്നെ ഒരു നിയമമാണ്. അതിൽ ഒരാൾ വേട്ടക്കാരനാണെങ്കിൽ മറ്റേയാൾ ഇരയും. 

സാധാരണ മയിലും പാമ്പും മുഖാമുഖം എന്നത് തന്നെ വളരെ വിരളമാണ്. പട്ടണങ്ങളിൽ ഇത് കാണാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടെന്നും വരാം. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വീഡിയോയാണ് നിലവിൽ വൈറലാകുന്നത്. വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഒരു പെണ്മയിലിനെയും രണ്ടു ആൺ മയിലിനെയും ഒരു മൂർഖന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും.   മൂർഖൻ പത്തി വിടർത്തി സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് നിൽക്കുവാണ് ഇതുകണ്ട മയിൽ മൂർഖനെ സൂക്ഷിച്ചു നിരീക്ഷിക്കുകയാണ്. മയിലിന്റെയും മൂർഖന്റെയും ഇടയിൽ ഒരു വിചിത്രമായ നിശബ്ദത നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. രണ്ടു ഭാഗത്തു നിന്നും നോക്കുന്നതല്ലാതെ ആരും ആക്രമിക്കാൻ മുതിരുന്നില്ല എന്നാൽ പിൻവാങ്ങാനും തയ്യാറല്ല. വീഡിയോ കാണാം...

 

ഈ രംഗത്തിന് വിവിധ തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണമാണ് ആളുകൾ നൽകുന്നത്. മയിലിന്  പാമ്പിനെ എളുപ്പം കൊല്ലാൻ കഴിയുമെന്ന് ചിലർ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ എന്നാൽ പാമ്പിന്റെ നീക്കം അനുസരിച്ചായിരിക്കും മയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നാണ്  ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. സാധാരണയുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിൽ മയിലുകൾക്കും പാമ്പുകൾക്കും ഇടയിൽ ശത്രുത ഇല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തായാലും വീഡിയോ ശരിക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ട്രെൻഡിങ് ആകുകയാണ്.  വീഡിയോയ്ക്ക് ഇതുവരെ 30.9 k ലൈക്‌സും നിരവധി വ്യൂസും ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.  വീഡിയോ ശരിക്കും ട്രെൻഡിങ് ആകുന്നുണ്ട്.   

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

