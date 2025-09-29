Viral Video: പണവും സ്വർണ്ണവും നിറഞ്ഞ ലോക്കർ അതിന് കാവലോ മൂർഖനും!

Viral Video: സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഞെട്ടിക്കുന്ന വീഡിയോ വൈറലാകുകയാണ്. വീഡിയോയ്ക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിരവധി തരത്തിലുള്ള കമന്റുകളാണ് വരുന്നത്. വീഡിയോയിൽ പണവും സ്വർണവും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സേഫിനുള്ളിൽ ഒരു മൂർഖൻ ഇരിക്കുന്നത് കാണാം.
വീഡിയോ കണ്ടാൽ ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോകും. ആരെങ്കിലും നോക്കാതെ ഈ സേഫ് തുറന്നിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഒരു വലിയ അപകടമായി മാറുമായിരുന്നു എന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപഭോക്താക്കൾ പറയുന്നത്. എന്നാൽ അടച്ചിട്ട സേഫിനുള്ളിൽ ഈ മൂർഖൻ എങ്ങനെ എത്തിയെന്ന് ആളുകൾക്ക് ആശ്ചര്യമായിരിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ കാണാം...
വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒരു ഇരുമ്പ് സേഫിനുള്ളിൽ മൂർഖൻ ഇരിക്കുന്നത്. സേഫിനുള്ളിൽ ധാരാളം അളവിൽ പണവും ആഭരണങ്ങളുമുള്ളതും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതിന്റെ മുകളിൽ പത്തി വിടർത്തിയിരിക്കുന്ന മൂർഖനേയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. സെഫിനുള്ളിലേക്ക് കൈയിടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും മൂർഖൻ ആഞ്ഞു കൊത്തുന്നതും വീഡിയോയിൽ കാണാൻ കഴിയും. സത്യം പറഞ്ഞാൽ മൂർഖൻ ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെ എത്തിയെന്നാണ് പലരും അന്വേഷിക്കുന്നത്. വീഡിയോ കണ്ട ആളുകൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അലമാരയിലെ ലോക്കറിൽ മൂർഖൻ ഇരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഒരു പേടിസ്വപ്നം തന്നെയാണ്.
ഈ ഞെട്ടിക്കുന്ന വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സിൽ @abhishek902444 എന്ന അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. വീഡിയോയ്ക്ക് ഇതുവരെ 399.2 k വ്യൂസും 1.5k ലൈക്സും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
