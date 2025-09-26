Viral Video: ഈ പാമ്പ് അപകടകാരി മാത്രമല്ല ഭയാനകവും; ആക്രമിക്കുന്ന രീതി കണ്ടാൽ ഞെട്ടും! വീഡിയോ കാണാം...

Viral Video: പല തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകളാൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ചില വീഡിയോകൾ പെട്ടെന്ന് വൈറലാകുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്.
Also Read: Viral Video: കിംഗ് കോബ്രയെ ഷാംപൂ തേച്ച് കുളിപ്പിക്കുന്ന യുവാവ്; വീഡിയോ കണ്ടാൽ ഞെട്ടും!
വൈറലാകുന്ന വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും പമ്പരം പോലെ കറങ്ങുന്ന ഒരു പാമ്പിനെയും പെട്ടെന്ന് അവസരം നോക്കി ചാടി കടിക്കാൻ വരുന്ന രീതിയും. പാമ്പിന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള ആക്രമണ സ്വഭാവം കണ്ടിട്ട് ഇത് വലിയ അപകടകാരിയായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ഇത് ഒരു റാറ്റിൽസ്നേക്ക് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നാൽ റാറ്റിൽ സ്നേക്കുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണിത് ഇതിന് വാലിൽ റാറ്റിൽ പോലുള്ള ഘടനയില്ല.
തവിട്ട് നിറമുള്ള ആക്രമിക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ഒരു പാമ്പിനെയാണ് വൈറലായ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. കാണുമ്പൊൾ ചെറുതായി തോന്നുന്നുവെങ്കിലും കടിക്കാനായി വരുമ്പോൾ അത് അത്ര ചെറുതല്ല. വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അതിവേഗം വൈറലാകുകയാണ്. വീഡിയോ കാണാം...
Also Read: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശനിയുടെ കേന്ദ്ര ത്രികോണ യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും ഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങൾ!
Intimidating defensive display of the rhombic egg eater, a non-venomous snake pic.twitter.com/Kc2NibxNJZ
— Nature is Amazing (@AMAZlNGNATURE) September 18, 2025
സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ X-ൽ @AMAZlNGNATURE എന്ന അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് ഈ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. സെപ്തംബര് 19 ന് പങ്കുവെച്ച ഈ വീഡിയോ ഇതുവരെ 608.7 k ആളുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. 5.4k ലൈക്സും നിരവധിങ്കലമെന്റുകളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.