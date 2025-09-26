English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Viral Video: ഈ പാമ്പ് അപകടകാരി മാത്രമല്ല ഭയാനകവും; ആക്രമിക്കുന്ന രീതി കണ്ടാൽ ഞെട്ടും! വീഡിയോ കാണാം...

Viral Video: ഒരു പാമ്പിന്റെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്നുണ്ട്. ചക്രം പോലെ കറങ്ങുന്നതും പിന്നെ ചാടി കടിക്കാൻ വരുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് വിഡിയോയിൽ കാണാൻ കഴിയും.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Sep 26, 2025, 03:14 PM IST
  • ഒരു പാമ്പിന്റെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്നുണ്ട്
  • ചക്രം പോലെ കറങ്ങുന്നതും പിന്നെ ചാടി കടിക്കാൻ വരുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് വിഡിയോയിൽ കാണാൻ കഴിയും

Viral Video: ഈ പാമ്പ് അപകടകാരി മാത്രമല്ല ഭയാനകവും; ആക്രമിക്കുന്ന രീതി കണ്ടാൽ ഞെട്ടും! വീഡിയോ കാണാം...

Viral Video: പല തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകളാൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ചില വീഡിയോകൾ പെട്ടെന്ന് വൈറലാകുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്.

 വൈറലാകുന്ന വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും പമ്പരം പോലെ കറങ്ങുന്ന ഒരു പാമ്പിനെയും പെട്ടെന്ന് അവസരം നോക്കി ചാടി കടിക്കാൻ വരുന്ന രീതിയും. പാമ്പിന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള ആക്രമണ സ്വഭാവം കണ്ടിട്ട് ഇത് വലിയ അപകടകാരിയായിട്ടാണ്‌ തോന്നുന്നത്. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ഇത് ഒരു റാറ്റിൽസ്നേക്ക് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു.  എന്നാൽ റാറ്റിൽ സ്നേക്കുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണിത് ഇതിന് വാലിൽ റാറ്റിൽ പോലുള്ള ഘടനയില്ല.  

തവിട്ട് നിറമുള്ള ആക്രമിക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ഒരു പാമ്പിനെയാണ് വൈറലായ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്.  കാണുമ്പൊൾ ചെറുതായി തോന്നുന്നുവെങ്കിലും കടിക്കാനായി വരുമ്പോൾ അത് അത്ര ചെറുതല്ല.   വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അതിവേഗം വൈറലാകുകയാണ്.  വീഡിയോ കാണാം...

സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ X-ൽ @AMAZlNGNATURE എന്ന അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് ഈ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.  സെപ്തംബര് 19 ന് പങ്കുവെച്ച ഈ വീഡിയോ ഇതുവരെ 608.7 k ആളുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്.  5.4k ലൈക്‌സും നിരവധിങ്കലമെന്റുകളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.  

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

