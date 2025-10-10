Viral Video: ദാഹിച്ചു വലഞ്ഞ കഴുകന് വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന യുവാവ്, വീഡിയോ വൈറൽ!

Viral Video: സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പലപ്പോഴും പലതരത്തിലുള്ള വീഡിയോകളാണ് വൈറലാകുന്നത്. അത് ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും എന്നാൽ മറ്റു ചിലപ്പോൾ മൃഗങ്ങളോ പക്ഷഐകളുടെയോ ആയിരിക്കും. അത്തരത്തിലിനുള്ള ഒരു വീഡിയോയാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ നിലവിലെ സംസാര വിഷയം.
വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ @AMAZlNGNATURE എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നാണ് പങ്കിട്ടിരിക്കുന്നത്. വീഡിയോ കാണാം...
Thirsty Eagle comes to humans for help pic.twitter.com/l8QLp4OzNL
— Nature is Amazing (@AMAZlNGNATURE) October 1, 2025
വീഡിയോ ശരിക്കും വൈറലാകുകയാണ്. വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒരു കഴുകൻ ഒരു വലിയ കുപ്പിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത്. ദാഹിച്ചു വലഞ്ഞ കഴുകൻ ശരിക്കും വളരെ മോശം അവസ്ഥയിൽ ആയിപ്പോയിരുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പറക്കാൻ പോലും പറ്റിയിരുന്നില്ല. കൃത്യസമയത്ത് വെള്ളം ലഭിച്ചതിനാൽ കഴുകൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നുവേണം പറയാൻ. റോഡിൽ തളർന്നിരിക്കുകയായിരുന്ന കഴുകന് ബൈക്കിലെത്തിയ ചില യുവാക്കൾ വെള്ളം നൽകി ജീവൻ രക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു.
കഴുകന് നല്ല ദാഹമുണ്ടായിരുന്നു. വെള്ളം കിട്ടിയപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ദാഹം അടക്കിയതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ കാണാൻ കഴിയും. കഴുകന് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ സന്മനസ് കാട്ടിയ യവ്യ്ക്കളെ സോഷ്യൽ മീഡിയിൽ ന്കിരവധി ആളുകൾ പ്രശംസിക്കുന്നുണ്ട്. വീഡിയോയ്ക്ക് ഇതുവരെ 180 k വ്യൂസും 4.9 k ലൈക്സും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
