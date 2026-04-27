Viral Video: സന്തോഷം അതല്ലേ എല്ലാം.... സ്വയം നിർമ്മിച്ച ഷവറിൽ കുളിച്ച് കുട്ടി, വീഡിയോ വൈറൽ

Viral Video: സന്തോഷം എന്നത് ഒരു പ്രത്യേക നിർവചനം കൊടുക്കേണ്ട ഒന്നല്ല. അത് കണ്ടെത്താനുള്ള മനസും അല്ലെങ്കിൽ മനസിലാക്കാനുള്ള ഒരു മനസുമാണ് ആദ്യം വേണ്ടത്. സന്തോഷം എന്നത് വിലകൂടിയ വസ്തുക്കളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആഡംബരങ്ങളിലോ ഒന്നുമല്ല കണ്ടെത്തേണ്ടത്.
മനുഷ്യർക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ പലതായിരിക്കാം. അത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നിറവേറ്റുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം ഒന്ന് വേറെതന്നെയാണ് അല്ലെ? അതും കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ പറയുകയും വേണ്ട. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ സംസാര വിഷയം. സാധാരണക്കാരനാണെങ്കിലും തന്റെ ആഗ്രഹത്തെ നിറവേറ്റി സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് വീഡിയോയിലെ താരം. വീഡിയോ കണ്ടവർക്കും ശരിക്കും സന്തോഷമായി എന്നതാണ് സത്യം. ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള രംഗമാണിത്.
വീഡിയോ എന്തുകൊണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ആകുന്നു?
വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒരു കുട്ടി വീടിനു പുറത്തു നിന്ന് കുളിക്കുന്നത്. സോപ്പൊക്കെ തേച്ചശേഷം അവൻ ഷവറിൽ കുളിക്കണമെന്ന തന്റെ ആഗ്രഹം സാധിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അവന്റെ ആഗ്രഹം സാധിക്കാൻ അവൻ സ്വീകരിച്ച രീതിയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയിൽ കൈയടി നേടുന്നത്. വീഡിയോ കാണാം...
വീഡിയോയിൽ നഗ്നൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും സോപ്പ് തേച്ചശേഷം അവൻ ഒരു ചൂൽ എടുത്ത് വടിയിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളം നിറച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിലേക്ക് കുത്തുന്നതും ശേഷം ആ ചെറിയ ഹോളിലൂടെ ഷവറിൽ നിന്നും വീഴുമ്പോലെ വെള്ളം വീഴുന്നതും അതിൽ സന്തോഷിച്ചു കുളിക്കുന്ന കുട്ടിയേയും. അവന്റെ ഭാവങ്ങളിൽ നിന്നും അവന്റെ കൊച്ചു സന്തോഷം കാണുന്നവരുടെ മനസിലും എത്തുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും വീഡിയോ ഹൃദയസ്പർശിയാണ് എന്ന നമുക്ക് ഒരു സംശയവുമില്ലാതെ പറയാം
വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയിൽ അതിവേഗം വൈറലാകുകയാണ്. സന്തോഷം നേടാൻ എല്ലാം വേണമെന്നില്ല എന്ന തരത്തിൽ നിരവധി കമന്റുകളാണ് വീഡിയോയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. വൈറലാകുന്ന ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് 2,641,350 ലൈക്സും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തിനേറെ മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയനടി നമ്മുടെ സ്വന്തം മഞ്ജു വാര്യരും ഈ വീഡിയോ ലൈക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
