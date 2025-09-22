English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Viral Video: കിംഗ് കോബ്രയെ ഷാംപൂ തേച്ച് കുളിപ്പിക്കുന്ന യുവാവ്; വീഡിയോ കണ്ടാൽ ഞെട്ടും!

Viral video: പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ നീന്തുന്ന പാമ്പുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം അല്ലെ? എന്നാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും പാമ്പുകളെ കുളിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?  അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വീഡിയോയാണിത്. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Sep 22, 2025, 12:09 PM IST
  • പാമ്പ് കുളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?
  • ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളെ ശരിക്കും അത്ഭുതപ്പെടുത്തും.
  • വൈറലാകുന്ന വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒരു യുവാവ് കൂളായി രാജവെമ്പാലയെ കുളിപ്പിക്കുന്നത്

Viral Video: കിംഗ് കോബ്രയെ ഷാംപൂ തേച്ച് കുളിപ്പിക്കുന്ന യുവാവ്; വീഡിയോ കണ്ടാൽ ഞെട്ടും!

Viral video: പാമ്പ് കുളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളെ ശരിക്കും അത്ഭുതപ്പെടുത്തും. ഇപ്പോൾ വൈറലാകുന്ന വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒരു യുവാവ് കൂളായി രാജവെമ്പാലയെ കുളിപ്പിക്കുന്നത്. അതും ഷാമ്പൂ തേച്ച്.  വീഡിയോ കണ്ടാൽ ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോകും അതുകൊണ്ടുതന്നെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുകയാണ്. 

Also Read: ആരാണീ സിഡ്‌നി സ്വീനി? ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലേക്ക് സിഡ്‌നി സ്വീനി എത്തുമോ?

 

ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ കാണുന്നവർ ഞെട്ടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല.  വീഡിയോ @AMAZlNGNATURE എന്ന ഉസോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെയാണ്  പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.  വീഡിയോ ഇന്റർനെറ്റിൽ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറുകയാണ്. ഈ ഞെട്ടിക്കുന്ന വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ആളുകൾ ആശ്ചര്യവും ഭയവും പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ഇതിന് രസകരമായ പ്രതികരണങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 

വീഡിയോയിൽ യുവാവ് പാമ്പിനെ കൈകളിൽ പിടിച്ച് അതിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഷാംപൂ തേച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ച് തടവി കുളിപ്പിക്കുകയാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനൊരു കാര്യം ആർക്കും സങ്കൽപ്പിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തതാണ്.

Also Read: ദീപാവലിക്ക് മുൻപ് ഒരു കോടി കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും സന്തോഷവാർത്ത!

 

പക്ഷെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും യുവാവ്  ഒരു വെളുത്ത ഷാംപൂ കുപ്പി പിടിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ഷാംപൂ എടുത്ത് പാമ്പിന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ പുരട്ടുന്നത്. ആദ്യമൊക്കെ കുളിക്കാൻ പാമ്പ് മടികാണിക്കുന്നതും കാണാം. വീഡിയോയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള കമന്റ്കളിൽ പലരും 
യുവാവിന്റെ ധൈര്യത്തെ പ്രശംസിക്കുന്നുമുണ്ട്. എന്തായാലും വീഡിയോയിൽ യുവാവ് കൂൾ ആണെങ്കിലും ഇത് കാണുന്നവർ ഒന്ന് ഞെട്ടും എന്നത് ഉറപ്പാണ്.

