King Cobra Video: നോക്കിനിൽക്കെ ചത്തുവീഴുന്ന രാജവെമ്പാല... ഭയാനക വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു

Viral Video: പാമ്പ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ ആളുകളുടെ മുട്ടിടിക്കും അപ്പോൾ രാജവെമ്പാല എന്ന കേൾക്കുമ്പോൾ പിന്നെ പറയുകയും വേണ്ട. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിഷമുള്ളതും അപകടകാരിയുമായ പാമ്പുകളിൽ ഒന്നാണ് രാജവെമ്പാല. രാജവെമ്പാലയുടെ ചീറ്റലിന്റെ ശബ്ദവും തലയുയർത്തി മനുഷ്യർ എണീറ്റ് നിൽക്കുമ്പോലെയുള്ള നിൽപ്പും കൂടി ആകുമ്പോൾ ശരിക്കും ഭയാനകമാണ്.
എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള രാജവെമ്പാല പെട്ടെന്ന് ചത്തുവീഴുന്നത് കണ്ടാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ, സങ്കൽപ്പിച്ചു നോക്കൂ... അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ സംസാര വിഷയം. വീഡിയോയിലെ ദൃശ്യം കണ്ടാൽ ആളുകൾ ശരിക്കും പേടിക്കും എന്നത് വലിയൊരു സത്യമാണ്. വീഡിയോ കാണാം...
വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഏത് ഭീഷണിയേയും കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന ഭാവത്തിൽ തലയുയർത്തി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു രാജവെമ്പാലയെ അതിനിടയിൽ പെട്ടെന്ന് വാ തുറന്ന് രക്തം ചീറ്റിക്കൊണ്ട് രാജവെമ്പാല മരിച്ചു വീഴുന്നതും കാണാം. ശരിക്കും വാഴ വെട്ടി ഇടുന്നപോലെ നിലത്ത് ചത്തുവീഴുന്ന രാജാവെന്നമ്പലയെയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. എന്തായിരിക്കും സംഭവിച്ചത് എന്നതിൽ വ്യക്തമല്ല.
പക്ഷെ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന രാജവെമ്പാലയുടെ കണ്ണ് അടുത്തുകൂടി ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന ഒരു വണ്ടുപോലത്തെ ജീവിയിൽ പെടുകയും അതിനെ പെട്ടെന്ന് അകത്താക്കിയതുമാണ് പിന്നെയുള്ള സംഭവത്തിന് പിന്നിലെന്ന്. എന്നാൽ ആ ജീവി എന്താണെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ആ ജീവിയെ വിഴുങ്ങിയതും പിന്നെ രക്തം ചീറ്റി രാജവെമ്പാല മലർന്നു വീഴുന്നതുമാണ് വീഡിയോയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. വീഡിയോ കണ്ടാൽ ഞെട്ടിപ്പോകും. പെട്ടെന്ന് ഒന്നും മനസിലാകില്ല. വീഡിയോ കാണാം...
ഈ വീഡിയോ @NR LIFE എന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് പങ്കിട്ടിരിക്കുന്നത്, വീഡിയോ അതിവേഗം വൈറലാകുകയാണ്. വീഡിയോ കണ്ട പലരും തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കുറിക്കുന്നുണ്ട്. ക്യാമറയിൽ അപൂർവ്വമായി പതിഞ്ഞ അപൂർവ പ്രകൃതി പ്രതിഭാസമാണിതെന്നാണ് ചിലർ പറയുന്നത്. മറ്റു ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നത് പാമ്പ് പെട്ടെന്ന് മരിച്ചുപോയത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അസുഖമോ ആന്തരിക പ്രശ്നമോ മൂലമായിരിക്കാം എന്നാണ്. എന്നിരുന്നാലും, മരണകാരണത്തെക്കുറിച്ച് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമൊന്നുമില്ല.
വൈറലാകുന്ന ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് 196 k ലൈക്സും 1.7k വ്യൂസും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട്. വീഡിയോ ശരിക്കും വൈറലാകുകയാണ്.
