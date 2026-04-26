Viral Video: സ്നേഹപൂർവ്വം രാസഗുള്ള നൽകി വധു, വരൻ കഴിച്ചില്ല, പിന്നെ നടന്നത്...!

Bride Groom Video: കണ്ണുകളെ പോലും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ള നിരവധി വീഡിയോകളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരിടമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്നത് ഇന്ന് ഏവർക്കും സുപരിചിതമായ ഒന്നാണ്. ഇവിടെ പലപ്പോഴും ചിരിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും കരയിപ്പിക്കുകയും ഭയപ്പെടുത്തുകയുമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന നിരവധി വീഡിയോകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട്.
Also Read: മൂർഖനും മയിലും മുഖാമുഖം, പിന്നെ സംഭവിച്ചത്! വീഡിയോ വൈറൽ
ഇപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രസകരമായ വീഡിയോ വൈറലാകുകയാണ്. ഇതൊരു വിവാഹ ചടങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. അതിൽ വധുവും വരനും മധുരം കൈമാറുന്ന ഒരു ആചാരം ഒടുവിൽ അടിപിടിയാകുന്നത് കാണാൻ കഴിയും.
വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും വധുവും വരനും വിവാഹവേദിയിൽ നിൽക്കുന്നത്. അവർ പരസ്പരം മധുരം നൽകുന്ന ചടങ്ങ് നടക്കുകയാണ്. എന്നാൽ വധു എത്ര നിർബന്ധിച്ചിട്ടും രാസഗുള്ള കഴിക്കാൻ തയ്യാറാകാതെ നിൽക്കുന്ന വരനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. രംഗം മനോഹരമാണെങ്കിലും വരൻ മധുരം കഴിക്കാൻ വായ തുറക്കാത്തത് വലിയൊരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് നയിച്ചു.
also Read: കൊടും ചൂടിൽ ദാഹമകറ്റുന്ന മൂർഖൻ; വീഡിയോ വൈറൽ
വീഡിയോയിൽ കാണാൻ കഴിയും വധു വരന് മധുരം നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിനിടയ്ക്ക് വരൻ വധുവിന് മധുരം നൽകി അത് വധു കഴിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ടും വധു നീട്ടിയ മധുരം കഴിക്കാൻ വരൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. തുടർന്ന് വധു വരന്റെ വായിലേക്ക് മധുരം കുത്തികയറ്റുന്നതും തിരിച്ചു വരൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാൻ കഴിയും. വീഡിയോ കാണാം...
What’s even going on in Desi Weddings these days pic.twitter.com/L9t1iUVZ29
— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) April 17, 2026
Ghar Ke Kalesh എന്ന എക്സ് അക്കൗണ്ടിലൂടെ വൈറലാകുന്ന ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് 44.6 k വ്യൂസും നിരവധി ലൈക്സും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ ശരിക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോയ്ക്ക് നിരവധി കമൻറുകളും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.
