Virudhunagar Fireworks Factory Accident: തമിഴ്നാട്ടിൽ പടക്ക നിർമ്മാണശാലയിൽ വൻ സ്ഫോടനം; 22 തൊഴിലാളികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു

ചെന്നൈ: വിരുദുനഗറിന് സമീപം പടക്ക നിർമ്മാണ ശാലയിലുണ്ടായ വൻ സ്ഫോടനത്തിൽ 22 തൊഴിലാളികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. കട്ടനാർപട്ടിയിലെ വനജ എന്ന പടക്കനിർമ്മാണ യൂണിറ്റിലാണ് സംഭവം നടന്നത്.
ദുരന്തസമയത്ത് മുപ്പതോളം പേർ ഫാക്ടറിയിൽ ജോലിയിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ആറുപേരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. അഗ്നിരക്ഷാസേന സ്ഥലത്തെത്തി ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് തീയണയ്ക്കാൻ സാധിച്ചത്.
തുടർന്ന് അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നടത്തിയ തെരച്ചിലിലാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തത്. സംഭവത്തിൽ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി.
രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ രണ്ട് മന്ത്രിമാരോട് ഉടൻ സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് എത്താൻ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജിതമാക്കാൻ ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയതായും സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.
