SIR: ലോക്സഭയിലെ എസ്ഐആർ ചർച്ചയിൽ വാക്പോര്; അമിത് ഷായെ വെല്ലുവിളിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി

ഡൽഹി: ലോക്സഭയിലെ തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചയിൽ അമിത് ഷാ-രാഹുൽ ഗാന്ധി വാക്പോര്. എസ്ഐആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമിത് ഷാ സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇടപെട്ടതോടെയാണ് നാടകീയ രംഗങ്ങളുടെ ആരംഭം. എസ്ഐആർ സംവാദത്തിനായി അമിത് ഷായെ രാഹുൽ ഗാന്ധി വെല്ലുവിളിച്ചു. എന്നാൽ, താൻ സംസാരിക്കുന്നത് മറ്റാരും നിശ്ചയിക്കേണ്ട എന്ന മറുപടിയാണ് അമിത് ഷാ നൽകിയത്. ചില കുടുംബങ്ങളാണ് പാരമ്പര്യമായി വോട്ട് ചോരി നടത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വിമര്ശിച്ചു.
എസ്ഐആർ സംബന്ധിച്ച് പാർലമെൻ്റിൽ ചർച്ച നടത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ ലോക്സഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ അധികാര പരിധിയിൽ വരുന്ന വിഷയമാണിതെന്നും കമ്മീഷൻ സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടലുകളില്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിഷ്കരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു തെറ്റായ വിവരണം സൃഷ്ടിക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷം ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ "വോട്ട് ചോരി" ആരോപണത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് തള്ളിക്കളഞ്ഞു. വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം, ഭരണഘടനാപരവും വളരെക്കാലമായി നിലനിൽക്കുന്നതുമായ പ്രക്രിയയാണെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഷാ വ്യക്തമാക്കി. മരിച്ചവരുടെയും വിദേശ പൗരന്മാരുടെയും പേരുകൾ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്ത് പട്ടിക മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ, 1952 നും 2004 നും ഇടയിൽ പലതവണ പരിഷ്കരണങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കോൺഗ്രസ് സർക്കാരുകളുടെ കാലത്തായിരുന്നെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.
