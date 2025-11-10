ഡ്രൈവർമാർ ഫോൺ കണ്ടുകൊണ്ട് വണ്ടിയോടിക്കുന്ന പല വീഡിയോകളും നമ്മൾ നിത്യവും കാണാറുണ്ട്. ആ വാഹനത്തിലുള്ള മറ്റ് യാത്രക്കാർ തന്നെയാകും പലപ്പോഴും അത്തരം വീഡിയോകൾ എടുത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവയ്ക്കാറുള്ളതും.
ഇപ്പോഴിതാ അത്തരത്തിലൊരു വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മുംബൈയിൽ നിന്ന് ഹൈദരാബാദിലേക്കുള്ള ബസിലാണ് സംഭവം. ഡ്രൈവർ ഫോണിൽ ബിഗ് ബോസ് കണ്ട് കൊണ്ടാണ് വണ്ടിയോടിക്കുന്നത്. അതും രാത്രിയാത്രയിൽ. 80 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാണ് ഇയാൾ വാഹനമോടിക്കുന്നത്. വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായതോടെ വലിയ വിമർശനമാണ് ഉയരുന്നത്.
"അപകടങ്ങൾക്കുള്ള കാരണങ്ങളിലൊന്ന്" എന്ന ക്യാപ്ഷനോടെയാണ് നാഗേഷ് മാനെ എന്നയാൾ ഈ വീഡിയോ പങ്കിട്ടത്. ഒക്ടോബർ 27ന് നടന്ന സംഭവമാണിത്. വിജയാനന്ദ് ട്രാവൽസിന്റെ ബസ് ഡ്രൈവറാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഫോൺ കണ്ട് വാഹനമോടിച്ചത്.
അതേസമയം, ദീർഘദൂര യാത്ര നടത്തുന്ന ഡ്രൈവർമാർക്കിടയിൽ ഇത് സാധാരണമാണെന്നാണ് ചിലർ കമന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഉറങ്ങിപ്പോകാതിരിക്കാൻ ചിലർ ഇത് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാത്രക്കാർ ഡ്രൈവർമാരോട് കയർത്ത് സംസാരിക്കുന്നതിന് പകരം മാന്യമായി അവരോട് സംസാരിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും ചിലർ പറയുന്നു.
സംഭവം വൈറലായതോടെ വിജയാനന്ദ് ട്രാവൽസ് ക്ഷമാപണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡ്രൈവറെ പിരിച്ചുവിട്ടതായും അവർ വ്യക്തമാക്കി. "യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയാണ് തങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമെന്നും, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നതെന്നും കമ്പനി പറഞ്ഞു.
