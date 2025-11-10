English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • Viral Video: ഡ്രൈവിങ്ങിനിടെ ബി​ഗ് ബോസ് കാഴ്ച; വീഡിയോ വൈറലായതോടെ പണിയും പോയി...

Viral Video: ഡ്രൈവിങ്ങിനിടെ ബി​ഗ് ബോസ് കാഴ്ച; വീഡിയോ വൈറലായതോടെ പണിയും പോയി...

ബി​ഗ് ബോസ് കണ്ട് വാഹനമോടിച്ചതാണ് യാത്രക്കാരൻ വീഡിയോ എടുത്തത്. ബസ് ഡ്രൈവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തു.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 10, 2025, 06:50 PM IST
  • ഡ്രൈവർ ഫോണിൽ ബി​ഗ് ബോസ് കണ്ട് കൊണ്ടാണ് വണ്ടിയോടിക്കുന്നത്. അതും രാത്രിയാത്രയിൽ.
  • 80 കിലോമീറ്റർ വേ​ഗതയിലാണ് ഇയാൾ വാഹനമോടിക്കുന്നത്.

Viral Video: ഡ്രൈവിങ്ങിനിടെ ബി​ഗ് ബോസ് കാഴ്ച; വീഡിയോ വൈറലായതോടെ പണിയും പോയി...

ഡ്രൈവർമാർ ഫോൺ കണ്ടുകൊണ്ട് വണ്ടിയോടിക്കുന്ന പല വീഡിയോകളും നമ്മൾ നിത്യവും കാണാറുണ്ട്. ആ വാഹനത്തിലുള്ള മറ്റ് യാത്രക്കാർ തന്നെയാകും പലപ്പോഴും അത്തരം വീഡിയോകൾ എടുത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവയ്ക്കാറുള്ളതും. 

ഇപ്പോഴിതാ അത്തരത്തിലൊരു വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മുംബൈയിൽ നിന്ന് ഹൈദരാബാദിലേക്കുള്ള ബസിലാണ് സംഭവം. ഡ്രൈവർ ഫോണിൽ ബി​ഗ് ബോസ് കണ്ട് കൊണ്ടാണ് വണ്ടിയോടിക്കുന്നത്. അതും രാത്രിയാത്രയിൽ. 80 കിലോമീറ്റർ വേ​ഗതയിലാണ് ഇയാൾ വാഹനമോടിക്കുന്നത്. വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായതോടെ വലിയ വിമർശനമാണ് ഉയരുന്നത്. 

Also Read: IRCTC: ഐആർസിടിസി വഴി സ്ഥിരം ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണോ; ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇത് നിർബന്ധം

"അപകടങ്ങൾക്കുള്ള കാരണങ്ങളിലൊന്ന്" എന്ന ക്യാപ്ഷനോടെയാണ് നാഗേഷ് മാനെ എന്നയാൾ‌ ഈ വീഡിയോ പങ്കിട്ടത്. ഒക്ടോബർ 27ന് നടന്ന സംഭവമാണിത്. വിജയാനന്ദ് ട്രാവൽസിന്റെ ബസ് ഡ്രൈവറാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഫോൺ കണ്ട് വാഹനമോടിച്ചത്.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nagesh Mane (@nagesh_2161)

 

അതേസമയം, ദീർഘദൂര യാത്ര നടത്തുന്ന ഡ്രൈവർമാർക്കിടയിൽ ഇത് സാധാരണമാണെന്നാണ് ചിലർ കമന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഉറങ്ങിപ്പോകാതിരിക്കാൻ ചിലർ ഇത് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാത്രക്കാർ ഡ്രൈവർമാരോട് കയർത്ത് സംസാരിക്കുന്നതിന് പകരം മാന്യമായി അവരോട് സംസാരിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും ചിലർ പറയുന്നു. 

സംഭവം വൈറലായതോടെ വിജയാനന്ദ് ട്രാവൽസ് ക്ഷമാപണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡ്രൈവറെ പിരിച്ചുവിട്ടതായും അവർ വ്യക്തമാക്കി. "യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയാണ് തങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമെന്നും, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നതെന്നും കമ്പനി പറഞ്ഞു.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

Read More

viral videobus driverBus Driver Viral Videoവൈറൽ വീഡിയോ

