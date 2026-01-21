English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Weight Loss Tips: ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ യുട്യൂബ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ മരുന്ന് കഴിച്ചു; 19കാരി മരിച്ചു, കേസെടുത്ത് പോലീസ്

Weight Loss Tips: ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ യുട്യൂബ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ മരുന്ന് കഴിച്ചു; 19കാരി മരിച്ചു, കേസെടുത്ത് പോലീസ്

Weight Loss Tips In Youtube: വണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി വെങ്ങാരം കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന തെറ്റായ അറിവ് യൂട്യൂബ് വഴി ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് കുട്ടി ഇത് കഴിച്ചത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 21, 2026, 10:26 AM IST
  • പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവ് നൽകിയ പരാതി നൽകി
  • സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു

  1. Weight Loss Tips: അമിത ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് അറിയാമോ?

Weight Loss Tips: ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ യുട്യൂബ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ മരുന്ന് കഴിച്ചു; 19കാരി മരിച്ചു, കേസെടുത്ത് പോലീസ്

ചെന്നൈ: യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിൽ കണ്ട നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ 'വെങ്ങാരം' (Borax) കഴിച്ച പത്തൊൻപതുകാരിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. തമിഴ്നാട്ടിലെ മധുര മീനമ്പൽപുരം സ്വദേശിനിയും കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനിയുമായ കലയരസിയാണ് മരിച്ചത്. വണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി വെങ്ങാരം കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന തെറ്റായ അറിവ് യൂട്യൂബ് വഴി ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് കുട്ടി ഈ സാഹസത്തിന് മുതിർന്നത്.

ജനുവരി 16-നാണ് കലയരസി കടയിൽ നിന്നും വെങ്ങാരം വാങ്ങിയത്. പിറ്റേദിവസം രാവിലെ ഇത് കഴിച്ചതിന് പിന്നാലെ പെൺകുട്ടിക്ക് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. കടുത്ത ഛർദ്ദിയും വയറിളക്കവും ഉണ്ടായതിനെത്തുടർന്ന് ഉടൻ തന്നെ സമീപത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

എന്നാൽ വൈകുന്നേരത്തോടെ ആരോഗ്യനില കൂടുതൽ വഷളായി. തുടർന്ന് വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. സംഭവത്തിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവ് നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

weight loss tipsWeight Loss Tips In Youtube

