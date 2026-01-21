Weight Loss Tips: ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ യുട്യൂബ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ മരുന്ന് കഴിച്ചു; 19കാരി മരിച്ചു, കേസെടുത്ത് പോലീസ്

ചെന്നൈ: യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിൽ കണ്ട നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ 'വെങ്ങാരം' (Borax) കഴിച്ച പത്തൊൻപതുകാരിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. തമിഴ്നാട്ടിലെ മധുര മീനമ്പൽപുരം സ്വദേശിനിയും കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനിയുമായ കലയരസിയാണ് മരിച്ചത്. വണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി വെങ്ങാരം കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന തെറ്റായ അറിവ് യൂട്യൂബ് വഴി ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് കുട്ടി ഈ സാഹസത്തിന് മുതിർന്നത്.
ജനുവരി 16-നാണ് കലയരസി കടയിൽ നിന്നും വെങ്ങാരം വാങ്ങിയത്. പിറ്റേദിവസം രാവിലെ ഇത് കഴിച്ചതിന് പിന്നാലെ പെൺകുട്ടിക്ക് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. കടുത്ത ഛർദ്ദിയും വയറിളക്കവും ഉണ്ടായതിനെത്തുടർന്ന് ഉടൻ തന്നെ സമീപത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
എന്നാൽ വൈകുന്നേരത്തോടെ ആരോഗ്യനില കൂടുതൽ വഷളായി. തുടർന്ന് വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. സംഭവത്തിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവ് നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
