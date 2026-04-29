West Bengal Assembly Election 2026: പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ അവസാനഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചു; ഇന്ന് ജനവിധി തേടുന്നത് 142 മണ്ഡലങ്ങൾ

ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ രണ്ടാമത്തെയും അവസാനത്തേതുമായ ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചു. കൃത്യം 7 മണിക്ക് തന്നെ വോട്ടിങ് ആരംഭിച്ചു. വൈകുന്നേരം 6 മണിവരെയാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.
ഏഴു ജില്ലകളിലായുള്ള 142 മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് ഇന്ന് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുക. 1,448 സ്ഥാനാർഥികളാണ് ഇന്ന് ജനവിധി തേടുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സുവേന്ദു അധികാരിയും മത്സരിക്കുന്ന ഭവാനിപുർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇന്നാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. മമതയ്ക്കും സുവേന്ദുവിനും ഇടയിൽ ശക്തമായ പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത്. എസ്ഐആർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാണ് തൃണമൂൽ വോട്ടു തേടുന്നത്.
ഇന്ന് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന കൊൽക്കത്ത ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജില്ലകളിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനായിരുന്നു ആധിപത്യം. 142 ൽ 123 മണ്ഡലങ്ങളിലും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് തൂത്തുവാരിയിരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അക്രമ സംഭവങ്ങളുടെ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് കനത്ത സുരക്ഷ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. 152 മണ്ഡലങ്ങളിലായി നടന്ന ഒന്നാംഘട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 93.19 ശതമാനമെന്ന ഉയർന്ന പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
