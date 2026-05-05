കൊല്ക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാള് രാഷ്ട്രീയം വീണ്ടും അസ്വസ്ഥമാകുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പില് മമത ബാനര്ജി നേതൃത്വം നല്കുന്ന തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസ് പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും താന് രാജിവയ്ക്കില്ലെന്നാണ് മമത ബാനര്ജി പറയുന്നത്.
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ജനങ്ങളുടെ ശരിയായ വിലയിരുത്തല് അല്ലെന്നും അതിന് പിന്നില് ഗൂഢാലോചനയാണ് എന്നുമാണ് മമത ബാനര്ജി ആരോപിക്കുന്നത്. തങ്ങള് മത്സരിച്ചത് ബിജെപിയ്ക്ക് എതിരെ ആയിരുന്നില്ല, ബിജെപിയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവര്ത്തിച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെതിരെ ആയിരുന്നു എന്നും മമത പറഞ്ഞു.
ധാര്മികമായി തന്റെ പാര്ട്ടി ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുറത്ത് വന്നഫലം ഗൂഢാലോചനയുടെ ഫലമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ താന് എന്തിന് രാജിവയ്ക്കണം എന്നാണ് മമത ബാനര്ജിയുടെ ചോദ്യം. പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കില് തീര്ച്ചയായും രാജിവച്ചേനെ. എന്നാല് തന്നെ സമ്മര്ദ്ദത്തിലാഴ്ത്തി രാജിവപ്പിക്കാമെന്ന് ആരും കരുതേണ്ടെന്നും മമത ബാനര്ജി പറഞ്ഞു.
294 സീറ്റുകളുള്ള പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭയിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി 207 സീറ്റുകളാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. കോൺഗ്രസ് രണ്ട് സീറ്റിൽ ഒതുങ്ങി. സിപിഐഎമ്മിന് ഒരു സീറ്റ് മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ സ്റ്റാലിൻ പരാജയപ്പെട്ടതുപോലെ, പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ മമതയും സ്വന്തം മണ്ഡലത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. ഭബാനിപുർ മണ്ഡലത്തിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥിയായ സുവേന്ദു അധികാരിയാണ് മമതയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. 15,105 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് വിജയം.
ഏറെക്കാലം മമത ബാനർജിയുടെ വലംകൈ ആയിരുന്നു നേതാവാണ് സുവേന്ദു അധികാരി. നന്ദിഗ്രാം പ്രക്ഷോഭത്തെ തുടർന്ന് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ഇടത് ഭരണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ മമതയ്ക്ക് സഹായകമായതും സുവേന്ദു അധികാരി ആയിരുന്നു. 2020 ന്റെ അവസാനത്തിലാണ് സുവേന്ദു അധികാരി തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് വിടുന്നത്. മമത ബാനർജി, തന്റെ മരുമകനായ അഭിഷേക് ബാനർജിയെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിലുള്ള പ്രതിഷേധമായിരുന്നു ഇതിന് പിന്നിൽ. സുവേന്ദു ഉടനടി ബിജെപിയിൽ ചേരുകയും 2021 തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മമതയെ നന്ദിഗ്രാം മണ്ഡലത്തിൽ തോൽപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
