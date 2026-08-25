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Suvendu Adhikari: ബംഗാളിനെ സ്വയംപര്യാപ്തമാക്കും, പ്രീണന രാഷ്ട്രീയമില്ല; 'സീ 24 ഘണ്ട മേഗ കോൺക്ലേവിൽ' മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി

മുൻ സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്തെ പാപ്പരാക്കിയെന്ന് ബം​ഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി. പ്രീണന രാഷ്ട്രീയം ഒഴിവാക്കുക, അഴിമതികൾ അന്വേഷിക്കുക എന്നിവയാണ് പുതിയ സർക്കാരിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

Written ByKarthika V
Published: Aug 25, 2026, 05:33 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 05:35 PM IST
Suvendu Adhikari: ബംഗാളിനെ സ്വയംപര്യാപ്തമാക്കും, പ്രീണന രാഷ്ട്രീയമില്ല; 'സീ 24 ഘണ്ട മേഗ കോൺക്ലേവിൽ' മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി
Image Credit: Suvendhu Adhikari | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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