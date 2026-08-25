Suvendu Adhikari: ബംഗാളിനെ സ്വയംപര്യാപ്തമാക്കും, പ്രീണന രാഷ്ട്രീയമില്ല; 'സീ 24 ഘണ്ട മേഗ കോൺക്ലേവിൽ' മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി

കൊൽക്കത്ത: മുൻ സർക്കാർ പശ്ചിമ ബംഗാളിനെ പാപ്പരാക്കിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി. ബംഗാളിനെ സ്വയംപര്യാപ്തമാക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 'സീ 24 ഘണ്ട മേഗ കോൺക്ലേവിൽ' സംസാരിക്കവെ ആണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. വെറും 100 ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്താനാകില്ല. മുൻ ഭരണത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള സമയമാണിതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കോൺക്ലേവിൽ സുവേന്ദു അധികാരി നടത്തിയ പ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങളും നിലപാടുകളും...
സംസ്ഥാനത്ത് എന്തുകൊണ്ട് വ്യവസായങ്ങൾ വളരുന്നില്ല എന്ന് പഠിക്കാനും പുതിയ നയം രൂപീകരിക്കാനുമായി ഒരു സമിതിയെ നിയോഗിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കൂടാതെ, മുൻ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തുണ്ടായ അഴിമതികളെക്കുറിച്ചും നിയമവിരുദ്ധ തീരുമാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അന്വേഷിക്കുന്നതിനായും മറ്റ് രണ്ട് സമിതികൾക്കും രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തപസ് റോയ്, സ്വപൻ ദാസ് ഗുപ്ത, മനോജ് അഗർവാൾ എന്നിവരാണ് ഈ സമിതികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്.
മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പ്രീണന രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. എന്നാൽ ഇപ്പോഴുള്ള സർക്കാർ ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രീണന രാഷ്ട്രീയത്തിനും കൂട്ടുനിൽക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ജാദവ്പൂർ സർവ്വകലാശാലയിലെ രാജ്യവിരുദ്ധ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾക്കെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി കടുത്ത ഭാഷയിൽ പ്രതികരിച്ചു. "ജാദവ്പൂരിലെ മതിലുകളിൽ രാജ്യവിരുദ്ധ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ എഴുതിയ ചില വീഡിയോകൾ ഞാൻ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. കിഷൻജിയുടെ (മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവ്) അനുയായികൾക്ക് ബംഗാളിൽ സ്ഥാനമില്ല. എന്താണ് ഈ 'ആസാദി' കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള 'ദിമാഗി നക്സലുകൾക്കോ' (ഡിജിറ്റൽ/അർബൻ നക്സലുകൾ) അവരുടെ അനുയായികൾക്കോ ഇടമുണ്ടാകില്ല," അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ 6 ലക്ഷ്യങ്ങൾ
ബംഗാളിന്റെ പുരോഗതിക്കായി സർക്കാർ ആറ് പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ദേശീയ സുരക്ഷ: രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കായിരിക്കും പ്രഥമ പരിഗണന.
ഭരണഘടനാപരമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ: ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന കടമകൾ പൂർണ്ണമായി നിറവേറ്റും.
കേന്ദ്ര പദ്ധതികൾ: എല്ലാ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതികളും ബംഗാളിലും നടപ്പിലാക്കും.
ജനക്ഷേമ പരിപാടികൾ: ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് മുൻഗണന നൽകും.
തൊഴിലവസരങ്ങൾ: മൂന്ന് തലങ്ങളിലായുള്ള തൊഴിൽ നിർമ്മാണം സാധ്യമാക്കും.
സുസ്ഥിര പരിസ്ഥിതി: പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ വികസനം ഉറപ്പാക്കും.
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