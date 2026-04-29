West Bengal Exit Polls 2026: ദീദിയുടെ കോട്ട തകരുമോ? മമതയെ വീഴ്ത്തി ബിജെപി അധികാരത്തിലെത്തുമെന്ന് എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ

രാജ്യം കാത്തിരുന്ന എക്സിറ്റ് പോൾ പ്രവചനങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ്. എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധ നേടുന്നത് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ കണക്കുകളാണ്. ബംഗാളിൽ ഇക്കുറി മമതയെ അട്ടിമറിച്ച് ബിജെപി ഭരണം പിടിക്കുമെന്നാണ് വിവിധ ഏജൻസികളുടെ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ. എൻഡിഎ സഖ്യം ബംഗാളിൽ വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് സൂചന. പ്രമുഖ ഏജൻസികളായ പി മാർക്ക്, മാട്രിസ്, പോൾ ഡയറി എന്നിവരുടെ എക്സിറ്റ് പോളുകൾ ഭരണ മാറ്റമാണ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്.
294 സീറ്റുകളിലേക്കാണ് ബംഗാളിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്. കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് 148 സീറ്റുകളാണ് വേണ്ടത്. ഓരോ ഏജൻസികളുടെയും എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ...
പി മാർക്ക്
ബിജെപി - 150 - 175
തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് - 118 - 138
മാട്രിസ്
ബിജെപി - 146 - 161
ടിഎംസി - 125 - 140
മറ്റുള്ളവ - 6 - 10
പോൾ ഡയറി
ബിജെപി - 142 - 171
ടിഎംസി - 99 - 127
മറ്റുള്ളവ - 1
