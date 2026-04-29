English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • India
  • West Bengal Exit Polls 2026: ദീദിയുടെ കോട്ട തകരുമോ? മമതയെ വീഴ്ത്തി ബിജെപി അധികാരത്തിലെത്തുമെന്ന് എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ

West Bengal Exit Polls 2026: ദീദിയുടെ കോട്ട തകരുമോ? മമതയെ വീഴ്ത്തി ബിജെപി അധികാരത്തിലെത്തുമെന്ന് എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ

പ്രമുഖ ഏജൻസികളുടെയെല്ലാം പ്രവചനങ്ങൾ ബം​ഗാളിൽ ബിജെപിക്ക് വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രവചിക്കുന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 29, 2026, 07:55 PM IST
  • 294 സീറ്റുകളിലേക്കാണ് ബം​ഗാളിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്.
  • കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് 148 സീറ്റുകളാണ് വേണ്ടത്.

Trending Photos

West Bengal Exit Polls 2026: ദീദിയുടെ കോട്ട തകരുമോ? മമതയെ വീഴ്ത്തി ബിജെപി അധികാരത്തിലെത്തുമെന്ന് എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ

രാജ്യം കാത്തിരുന്ന എക്സിറ്റ് പോൾ പ്രവചനങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ്. എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധ നേടുന്നത് പശ്ചിമ ബം​ഗാളിലെ കണക്കുകളാണ്. ബം​ഗാളിൽ ഇക്കുറി മമതയെ അട്ടിമറിച്ച് ബിജെപി ഭരണം പിടിക്കുമെന്നാണ് വിവിധ ഏജൻസികളുടെ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ. എൻഡിഎ സഖ്യം ബം​ഗാളിൽ വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് സൂചന. പ്രമുഖ ഏജൻസികളായ പി മാർക്ക്, മാട്രിസ്, പോൾ ഡയറി എന്നിവരുടെ എക്സിറ്റ് പോളുകൾ ഭരണ മാറ്റമാണ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Add Zee News as a Preferred Source

294 സീറ്റുകളിലേക്കാണ് ബം​ഗാളിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്. കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് 148 സീറ്റുകളാണ് വേണ്ടത്. ഓരോ ഏജൻസികളുടെയും എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ...

പി മാർക്ക് 

ബിജെപി - 150 - 175
തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് - 118 - 138 

മാട്രിസ് 

ബിജെപി - 146 - 161 
ടിഎംസി - 125 - 140 
മറ്റുള്ളവ - 6 - 10

പോൾ ഡയറി 

ബിജെപി - 142 - 171 
ടിഎംസി - 99 - 127 
മറ്റുള്ളവ - 1 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

West Bengal Exit Poll 2026Exit Poll Results 2026പശ്ചിമ ബം​ഗാൾ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലംഎക്സിറ്റ് പോൾ ഫലം

Trending News