Ananda Bose: ആനന്ദ ബോസിന്റെ രാജി ബംഗാൾ പിടിക്കാനുള്ള ബിജെപിയുടെ പടയൊരുക്കമോ?

ന്യൂഡൽഹി: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് പശിമ ബംഗാൾ ഗവർണർ രാജിവച്ചത് ബിജെപിയുടെ പുതിയ പടയൊരുക്കമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ആനന്ദബോസിന് ഗവർണർ പദവിയുടെ കാലാവധി തീരാൻ 20 മാസം കൂടിയുണ്ട്.
Also Read: സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം ഇരട്ടിയാക്കുമോ? അറിയാം...
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് സംസ്ഥന ഭരണ സംവിധാനത്തിലെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ മേൽക്കോയ്മ ഇല്ലാതാക്കി പോലീസ് അടക്കമുള്ള സംവിധാനങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗവർണറെ ബിജിപിയ്ക്ക് വേണം.
അതുകൊണ്ടാണ് മുൻ ഐഎഎസുകാരനായ സിവി ആനന്ദബോസിന് രാജിവെക്കേണ്ടി വന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. നിലവിൽ ബംഗാൾ ഗവർണറുടെ താൽക്കാലിക ചുമതല ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് തമിഴ്നാട് ഗവർണർ ആയിരുന്ന ആർ എൻ രവിക്കാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് രാജിവെച്ചത് എന്നതിൽ ആനന്ദ ബോസ് വ്യക്തത നൽകിയിട്ടില്ല.
Also Read: ഇടവ രാശിക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കുക; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും ആശ്വാസം
ഇക്കുറി ബംഗാൾ പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിലാണ് ബിജെപി. കഴിഞ്ഞ രണ്ടുതവണത്തെ ശ്രമങ്ങളും വിഫലമായിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ പോലീസ് സംവിധാനം ബിജെപിക്ക് ഒരു പ്രതിസന്ധിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പുതിയ ഗവർണറുടെ നിയമനത്തിലൂടെ എല്ലാ മറികടക്കാമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
എന്നാൽ ബംഗാൾ ഗവർണർ രാജിവെച്ച ശേഷം ആർക്ക് ചുമതല നൽകും എന്ന കാര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് പോലും ചർച്ച ചെയ്തില്ലെന്ന് മമതാ ബാനർജി ആരോപിച്ചു. തീരുമാനം നടത്തിയ ശേഷമാണ് അമിത് ഷാ മമതാ ബാനർജിയെ അറിയിച്ചത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ തന്റെ അതൃപ്തി മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജി അമിത്ഷായെ അറിയിച്ചെങ്കിലും നടപടിക്രമം അതാവശ്യപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് അമിത് ഷാ പറഞ്ഞതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.