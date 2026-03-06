English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Ananda Bose: ആനന്ദ ബോസിന്റെ രാജി ബംഗാൾ പിടിക്കാനുള്ള ബിജെപിയുടെ പടയൊരുക്കമോ?

Ananda Bose: ആനന്ദ ബോസിന്റെ രാജി ബംഗാൾ പിടിക്കാനുള്ള ബിജെപിയുടെ പടയൊരുക്കമോ?

സംസ്ഥാന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് അടുത്തിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഗവർണർ സി വി ആനന്ദ ബോസ് രാജിവച്ചു.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 6, 2026, 07:36 AM IST
  • നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് പശിമ ബംഗാൾ ഗവർണർ രാജിവച്ചത് ബിജെപിയുടെ പുതിയ പടയൊരുക്കമോ?
  • ആനന്ദബോസിന് ഗവർണർ പദവിയുടെ കാലാവധി തീരാൻ 20 മാസം കൂടിയുണ്ട്

Ananda Bose: ആനന്ദ ബോസിന്റെ രാജി ബംഗാൾ പിടിക്കാനുള്ള ബിജെപിയുടെ പടയൊരുക്കമോ?

ന്യൂഡൽഹി: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് പശിമ ബംഗാൾ ഗവർണർ രാജിവച്ചത് ബിജെപിയുടെ പുതിയ പടയൊരുക്കമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്.  ആനന്ദബോസിന് ഗവർണർ പദവിയുടെ കാലാവധി തീരാൻ 20 മാസം കൂടിയുണ്ട്.

Also Read: സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം ഇരട്ടിയാക്കുമോ? അറിയാം...

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് സംസ്ഥന ഭരണ സംവിധാനത്തിലെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ മേൽക്കോയ്മ ഇല്ലാതാക്കി പോലീസ് അടക്കമുള്ള സംവിധാനങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗവർണറെ ബിജിപിയ്ക്ക് വേണം.

അതുകൊണ്ടാണ് മുൻ ഐഎഎസുകാരനായ സിവി ആനന്ദബോസിന് രാജിവെക്കേണ്ടി വന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.  നിലവിൽ ബംഗാൾ ഗവർണറുടെ താൽക്കാലിക ചുമതല ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് തമിഴ്നാട് ഗവർണർ ആയിരുന്ന ആർ എൻ രവിക്കാണ്.  എന്തുകൊണ്ടാണ് രാജിവെച്ചത് എന്നതിൽ ആനന്ദ ബോസ് വ്യക്തത നൽകിയിട്ടില്ല. 

Also Read: ഇടവ രാശിക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കുക; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും ആശ്വാസം

ഇക്കുറി ബംഗാൾ പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിലാണ് ബിജെപി. കഴിഞ്ഞ രണ്ടുതവണത്തെ ശ്രമങ്ങളും വിഫലമായിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ പോലീസ് സംവിധാനം ബിജെപിക്ക് ഒരു പ്രതിസന്ധിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പുതിയ ഗവർണറുടെ നിയമനത്തിലൂടെ എല്ലാ മറികടക്കാമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

എന്നാൽ ബംഗാൾ ഗവർണർ രാജിവെച്ച ശേഷം ആർക്ക് ചുമതല നൽകും എന്ന കാര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് പോലും ചർച്ച ചെയ്തില്ലെന്ന് മമതാ ബാനർജി ആരോപിച്ചു. തീരുമാനം നടത്തിയ ശേഷമാണ് അമിത് ഷാ മമതാ ബാനർജിയെ അറിയിച്ചത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ തന്റെ അതൃപ്തി മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജി അമിത്ഷായെ അറിയിച്ചെങ്കിലും നടപടിക്രമം അതാവശ്യപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് അമിത് ഷാ പറഞ്ഞതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്.   

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

