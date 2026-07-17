/Bengal Train-School Bus Accident: മുർഷിദാബാദിൽ ട്രെയിൻ സ്കൂൾ വാനിലിടിച്ച് അപകടം; മൂന്ന് മരണം, സംഭവം നടുക്കുന്നതെന്ന് ബംഗാൾ ഗതാഗത മന്ത്രി

കൊല്ക്കത്ത: മുര്ഷിദാബാദില് സ്കൂള് വാനില് ട്രെയിനിടിച്ച് അപകടം. അപകടത്തിൽ മൂന്ന് കുട്ടികൾ മരിച്ചു. നിരവധി കുട്ടികൾക്ക് അഫകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ബെര്ഹാംപൂരില് കര്നാശുബര്ണ റെയില്വെ ക്രോസിങിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ഇവിടെ റെയിൽവെ ഗേറ്റ് അടയ്ക്കാതിരുന്നതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നു. രാവിലെ 7 മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. പരിക്കേറ്റവരെ മുര്ഷിദാബാദ് മെഡിക്കല് കോളേജ് ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
റെയില്വെ ഗേറ്റ് തുറന്നു കിടന്നിരുന്നതിനാൽ സ്കൂൾ വാൻ അത് കടന്ന് പോകാന് ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ വാനില് പാസഞ്ചര് ട്രെയിന് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ ട്രെയിന് കടന്ന് പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്പ് മറ്റൊരു ട്രെയിന് പോയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഗേറ്റ് അടഞ്ഞാണ് കിടന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ ഉടൻ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത ട്രാക്കിലൂടെ പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ എത്തുകയായിരുന്നു. ഈ ട്രെയിൻ എത്തും മുൻപ് തന്നെ റെയിൽവെ ഗേറ്റ് തുറന്നുകൊടുത്തതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായത്.
VIDEO | West Bengal: Three persons, including two school children, died when a pool car they were travelling in was hit by a train in Murshidabad district. The accident occurred around 7 am at a level-crossing gate near the Karna Subarna Railway Station.#Murshidabad… pic.twitter.com/8L2BbdWCwZ— Press Trust of India (@PTI_News) July 17, 2026
സംഭവത്തില് നടപടിയുണ്ടാകും. കൃത്യനിര്വഹണത്തില് അലംഭാവം വരുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടായേക്കും. അപകടത്തിന് പിന്നാലെ പോലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപകടത്തെ തുടർന്ന് കിഴക്കൻ റെയിൽവേയുടെ (ഈസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ) ഹൗറ ഡിവിഷന് കീഴിലുള്ള അസിംഗഞ്ച്-കത്വ സെക്ഷനിലെ ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ തടസ്സപ്പെട്ടു. അപകടത്തിൽ പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഗതാഗത മന്ത്രി സ്നേഹാശിഷ് ചക്രവർത്തി അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. "ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വാക്കുകൾ മതിയാകില്ല" എന്നാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ എക്സിൽ കുറിച്ചത്. സിവിൽ-പോലീസ് ഭരണകൂടങ്ങൾ സംയുക്തമായി ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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