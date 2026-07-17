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Bengal Train-School Bus Accident: മുർഷിദാബാദിൽ ട്രെയിൻ സ്കൂൾ വാനിലിടിച്ച് അപകടം; മൂന്ന് മരണം, സംഭവം നടുക്കുന്നതെന്ന് ബംഗാൾ ഗതാഗത മന്ത്രി

റെയില്‍വെ ഗേറ്റ് തുറന്നുകിടന്നിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് സ്കൂൾ വാൻ അതുവഴി കടന്നുപോകാൻ ശ്രമിച്ചത്. ഇത് വലിയ അപകടത്തിൽ കാരണമായി.

Written ByKarthika V
Published: Jul 17, 2026, 01:32 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 01:32 PM IST
Bengal Train-School Bus Accident: മുർഷിദാബാദിൽ ട്രെയിൻ സ്കൂൾ വാനിലിടിച്ച് അപകടം; മൂന്ന് മരണം, സംഭവം നടുക്കുന്നതെന്ന് ബംഗാൾ ഗതാഗത മന്ത്രി
Image Credit: West Bengal News | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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