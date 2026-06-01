/West Bengal: ബംഗാളിൽ സിപിഐഎമ്മിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് മമത? തിരിച്ചുവരവിന്റെ പാതയിൽ ഇടതും; പിളർപ്പ് ഭയന്ന് ടിഎംസി

കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട ഇടതുഭരണത്തെ തുടച്ചു നീക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു മമത ബാനർജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലേറിയത്. 2011 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലായിരുന്നു തൃണമൂലിന്റെ വൻ വിജയം. അതിന് പിറകെ, പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ സിപിഐഎം പ്രവർത്തകരും നേതാക്കളും പാർട്ടി ഓഫീസുകളും വ്യാപകമായി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. സിപിഐഎമ്മിൽ നിന്ന് വലിയൊരു വിഭാഗം തൃണമൂലിലേക്ക് ഒഴുകുകയും ചെയ്തു.
അതിന് ശേഷം, ശക്തമായ ഒരു തിരിച്ചുവരവിന് ഇതുവരെ സിപിഐഎമ്മിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. 2026 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വെറും ഒരു സീറ്റുകൊണ്ട് അവർക്ക് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേരിടുന്നത്, 2011 ൽ സിപിഐഎം നേരിട്ട അതേ അവസ്ഥയാണ്.
ബിജെപിയുടെ വൻ വിജയം
നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി നേടിയത് വൻ വിജയമാണ്. 208 സീറ്റുകളാണ് അവർ സ്വന്തമാക്കിയത്. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന് ലഭിച്ചത് എൺപത് സീറ്റുകളും. ഭബഞ്ചിപുൂരിൽ ബിജെപിയുടെ സുവേന്ദു അധികാരിയോട് മമത പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
ബംഗാളിൽ അധികാരം പിടിക്കാൻ മമതയ്ക്കൊപ്പം തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ച ആളായിരുന്നു സുവേന്ദു അധികാരി. എന്നാൽ അഴിമതി ആരോപണങ്ങളും പാർട്ടിയിൽ മമത, മരുമകൻ അഭിഷേക് ബാനർജിയെ പിൻഗാമിയാക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയതും സുവേന്ദുവിനെ ശത്രുപക്ഷത്താക്കി. ഒരുകാലത്ത് ബിജെപിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായിരുന്ന സുവേന്ദു, പതിയെ ബിജെപി പക്ഷത്തേക്കുവന്നു. ഒടുവിൽ പശ്ചിമ ബംഗാളിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ആയി.
ആക്രമണം തുടങ്ങി
ഭരണം നഷ്ടപ്പെട്ട അടുത്ത ദിവസം മുതൽ തന്നെ ബംഗാളിൽ തൃണമൂൽ ഓഫീസുകൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. പ്രവർത്തകരേയും നേതാക്കളേയും പോലും ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ വെറുതേവിട്ടില്ല. ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിറകിൽ ബിജെപിയാണ് എന്നാണ് തൃണമൂലിന്റെ ആരോപണം.
പാർട്ടിയിലെ രണ്ടാമനും മമത ബാനർജിയുടെ മരുമകനും എംപിയും ആയ അഭിഷേക് ബാനർജി തെരുവിൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. മറ്റൊരു എംപിയായ കല്യാൺ ബാനർജിയും പൊതുനിരത്തിൽ കയ്യേറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടു.
എംഎൽഎമാർ കാലുമാറുമോ?
ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടെയാണ് മമത ബാനർജി മറ്റൊരു വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം, പാർട്ടിയുടെ 80 എംഎൽഎമാരുടേയും യോഗം മമത ബാനർജിയുടെ വീട്ടിൽ വച്ച് ചേരാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ, യോഗത്തിനെത്തിയത് വെറും 20 പേർ. ശേഷിക്കുന്ന 60 എംഎൽഎമാർ എന്തുകൊണ്ട് യോഗത്തിന് എത്തിച്ചേർന്നില്ല എന്നത് നിർണായകമായ ചോദ്യമാണ്.
തങ്ങളുടെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നടന്ന അക്രമ സംഭവങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ അവിടെ തുടരുകയായിരുന്നു എന്നാണ് തൃണമൂലിന്റെ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം. എന്നാൽ, ഇതിനകം തന്നെ, പല പ്രമുഖരും പാർട്ടിയിലെ സ്ഥാനങ്ങൾ രാജിവയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. തൃണമൂൽ എംഎൽഎമാരേയും എംപിമാരേയും ബിജെപിയിലെത്തിക്കണമെങ്കിൽ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ അനുമതി മാത്രം മതിയെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ വെല്ലുവിളി.
സിപിഐഎമ്മിന്റെ സ്ഥിതി
2022 ൽ ഭരണം നഷ്ടപ്പെട്ടോൾ സിപിഐഎം പ്രവർത്തകരും നേതാക്കളും എല്ലാം തെരുവിൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത്രയേറെ അടിത്തറയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അവർ കരുതിയ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് പിന്നീട് കണ്ടത് ആ പാർട്ടിയുടെ സർവ്വനാശം ആയിരുന്നു. ഓരോ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും നില കൂടുതൽ മോശമായി. തൃണമൂലിന് പ്രധാന എതിരാളികളായി ബിജെപി കൂടി എത്തിയതോടെ സിപിഐഎം ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് പോലും അപ്രത്യക്ഷമായി.
എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സ്ഥിതിഗതികളിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു സീറ്റിൽ മാത്രമാണ് സിപിഐഎമ്മിന് വിജയിക്കാനായി. മാത്രമല്ല, മുമ്പ് തൃണമൂൽ കൈയ്യടക്കിവച്ച പല പാർട്ടി ഓഫീസുകളും സിപിഐഎം പ്രവർത്തകർ തിരിച്ചുപിടിക്കാനും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
ഏറ്റവും നിർണായകമായത് ഫാൾറ്റ മണ്ഡലത്തിലെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഐഎം ഉണ്ടാക്കിയ മുന്നേറ്റമാണ്. ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് ഇവിടെ ജയിച്ചതെങ്കിലും, രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയത് സിപിഐഎം ആയിരുന്നു. മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് കോൺഗ്രസും, നാലാം സ്ഥാനത്ത് മാത്രം തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്സും. ഇത്, പശ്ചിമ ബംഗാളിന്റെ രാഷ്ട്രീയ അടിയൊഴുക്കുകളിൽ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റത്തിന്റെ സൂചനയാണ് എന്നാണ് പല രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരും വിലയിരുത്തുന്നത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.