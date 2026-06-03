/Mamata Banerjee: മമത യുഗം തീർന്നു? തൃണമൂൽ പിടിച്ചടക്കാൻ ഋതബ്രത... അപ്രമാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെടലിലേക്ക്

കൊൽക്കത്ത: 2011 മുതൽ പശ്ചിമ ബംഗാളിന്റെ അവസാന വാക്കായിരുന്നു ദീദി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന മമത ബാനർജി. ഒരു തോൾ സഞ്ചിയും പഴയ മാരുതി 800 കാറുമായി ബംഗാളിൽ മുഴുവൻ ഓടി നടന്ന് അവർ കെട്ടിപ്പടുത്തതായിരുന്നു തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന പാർട്ടി. കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞ് ശരദ് പവാർ എൻസിപിയുണ്ടാക്കിയതുപോലെ എന്നും പറയാം. എന്നാൽ ഒടുവിൽ പവാറിന്റെ ഗതിയിലേക്കെത്തുകയാണോ ബംഗാളിന്റെ ദീദി എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോഴുയരുന്നത്.
2026 നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേറ്റ കനത്ത തോൽവിയ്ക്ക് പിറകെ, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന സ്വന്തം പാർട്ടിയും മമതയെ കൈവിട്ടേക്കുമെന്ന രീതിയിൽ ആണ് വാർത്തകൾ പുറത്ത് വരുന്നത്.
പരാജയത്തിന്റെ രുചി
ബംഗാൾ പിടിക്കാൻ തനിക്കൊപ്പം തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ച സുവേന്ദു അധികാരി ബിജെപിയിലെത്തിയതോടെ മമതയുടെ കഷ്ടകാലം തുടങ്ങിയെന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിലയിരുത്താം. ഇതേ സുവേന്ദുവിനോടാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മമത പരാജയപ്പെട്ടത്. സുവേന്ദു അധികാരി ബംഗാളിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ആയി.
തോൽവിയോടെ, നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാകാൻ പോലുമാകാതെ പരിക്ഷീണയാണ് മമത ബാനർജി. പാർട്ടിയുടെ സർവ്വാധികാരിയായിരിക്കുമ്പോഴും, പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ തീരുമാനിക്കാൻ മമതയ്ക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന വാർത്തകൾ.
എംഎൽഎമാർ ആർക്കൊപ്പം
തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആകെ 80 സീറ്റുകളാണ് മമതയുടെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേടിയത്. എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിറകെ പല നേതാക്കളും ബിജെപിയിലേക്ക് ചേക്കേറുന്ന കാഴ്ചയും ബംഗാൾ കണ്ടു. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 80 അംഗങ്ങളെ പോലും കൂടെ നിർത്താൻ മമത ബാനർജിയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം മമതയുടെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചുചേർത്ത യോഗത്തിൽ 80 ൽ 20 എംഎൽഎമാർ മാത്രമാണ് പങ്കെടുത്തത്. പാർട്ടിയ്ക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന അക്രമങ്ങൾ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി എംഎൽഎമാർ മണ്ഡലങ്ങളിൽ തുടരുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പാർട്ടി അന്ന് വ്യക്തമാക്കിയത്. എന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ അല്ലെന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന വിവരങ്ങൾ.
എംഎൽഎമാരെ പുറത്താക്കി
ഇതിനിടെ പാർട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് രണ്ട് എംഎൽഎമാരെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് പുറത്താക്കിയിരുന്നു. ഋതബ്രത ബാനർജിയേയും സന്ദീപൻ സാഹയേയും ആണ് പുറത്താക്കിയത്.
ശോഭൻദേബ് ചതോപാധ്യയെ ആണ് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. ഇതിനായി എംഎൽഎമാരുടെ ഒപ്പുസഹിതം കത്ത് നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ കത്തിലെ ഒപ്പുകൾ പലതും വ്യാജമാണെന്നാണ് ൃഋതബ്രതയും സന്ദീപനും ആരോപിച്ചത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് അവർ സ്പീക്കർക്ക് പരാതി നൽകി.
ഋതബ്രത പിളർത്തും?
ഋതബ്രതയുടേയും സന്ദീപനും നൽകിയ പരാതിയോടെ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി ശോഭൻദേബിനെ നിയോഗിക്കാനുള്ള തീരുമാനം സ്പീക്കർ തടഞ്ഞു. ഇനിയാണ് ശരിയായ ട്വിസ്റ്റ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്.
മമത ബാനർജിയുടെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനെ ഋതബ്രത ബാനർജി പിളർത്തിയേക്കും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. അറുപത് എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണയോടെ ഋതബ്രത ബാനർജി നിയമസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. അറുപത് എംഎൽഎമാരുടെ ഒപ്പ് ഇവർ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അവകാശവാദം. തങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എന്നും ഋതബ്രത ബാനർജി അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
കൂറുമാറ്റമല്ല, മമതയ്ക്ക് പാർട്ടി നഷ്ടപ്പെടും
ചെറിയൊരു വിഭാഗം എംഎൽഎമാരാണ് കൂറുമാറുന്നത് എങ്കിൽ അതിനെ കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമ പ്രകാരം ചെറുക്കാൻ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന് സാധിക്കും. എന്നാൽ നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗം എംഎൽഎമാരും കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ കളി മാറും. മൂന്നിൽ രണ്ട് എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണയുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമത്തെ മറികടക്കാം. അതിനായി വേണ്ടത് 54 എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണയാണ്. അറുപത് എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണയാണ് ഋതബ്രത ബാനർജി അവകാശപ്പെടുന്നുത്.
അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ, ഔദ്യോഗിക തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എന്നത് ഋതബ്രതയുടെ കൈയ്യിൽ വന്നുചേരും. ശരദ് പവാറിനും ഉദ്ധവ് താക്കറേയ്ക്കും സംഭവിച്ചതുപോലെ മമത ബാനർജിയ്ക്കും സംഭവിക്കും. പാർട്ടിയുടെ പേരും ചിഹ്നവും വരെ എതിർപക്ഷക്കാരുടെ കൈയ്യിലേക്ക് പോകും.
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