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Mamata Banerjee: മമത യുഗം തീർന്നു? തൃണമൂൽ പിടിച്ചടക്കാൻ ഋതബ്രത... അപ്രമാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെടലിലേക്ക്

Split in Trinamool Congress: ഋതബ്രത ബാനർജിയുടെ പദ്ധതികൾ വിജയിച്ചാൽ, മമത ബാനർജിയുടെ പാർട്ടിയ്ക്ക് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന പേരും ചിഹ്നവും വരെ നഷ്ടപ്പെടാൻ ആണ് സാധ്യത.

Written ByBinu Phalgunan A
Published: Jun 03, 2026, 11:00 AM IST|Updated: Jun 03, 2026, 11:00 AM IST
Mamata Banerjee: മമത യുഗം തീർന്നു? തൃണമൂൽ പിടിച്ചടക്കാൻ ഋതബ്രത... അപ്രമാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെടലിലേക്ക്
Image Credit: Mamata Banerjee

About the Author

Binu Phalgunan A

Binu Phalgunan A

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയമുള്ള ആളാണ് ബിനു ഫൽഗുനൻ. ടെലിവിഷൻ, പത്രം, ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്തു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആയാണ് തുടക്കം. പിന്നീട് മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആയി. അതിന് ശേഷം ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ. എട്ട് വർഷത്തിലധികം വൺഇന്ത്യ മലയാളത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ ചുമതല വഹിക്കുന്നു. ഇമെയിൽ: binu.phalgunan@India.com

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മമത യുഗം തീർന്നു? തൃണമൂൽ പിടിച്ചടക്കാൻ ഋതബ്രത... അപ്രമാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെടൽ
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