കൊൽക്കത്ത: തന്റെ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റ് ചന്ദ്രനാഥ് രഥ് കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവം ആസൂത്രിതമായ കൊലപാതകമാണെന്ന് ബിജെപി നേതാവ് സുവേന്ദു അധികാരി ആരോപിച്ചു. പ്രതികൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ഇദ്ദേഹത്തെ നിരീക്ഷിച്ചു വരികയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ബുധനാഴ്ച രാത്രി ബംഗാളിലെ നോർത്ത് 24 പർഗാനാസ് ജില്ലയിലുള്ള മധ്യാൻഗ്രാമിൽ വച്ചാണ് ബൈക്കിലെത്തിയ അജ്ഞാത സംഘം കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന ചന്ദ്രനാഥിനെ വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. അത്യന്തം ദൗർഭാഗ്യകരമായ ഈ സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് ബംഗാൾ ഡിജിപി സിദ്ധ് നാഥ് ഗുപ്ത ഉറപ്പുനൽകിയതായി സുവേന്ദു അധികാരി അറിയിച്ചു.
കുറ്റകൃത്യം നടപ്പിലാക്കിയ രീതി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായ പ്ലാനിംഗിലൂടെ ചെയ്തതാണെന്ന് വ്യക്തമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ചന്ദ്രനാഥ് സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനത്തെ പിന്തുടർന്നെത്തിയ അക്രമികൾ മറ്റൊരു വാഹനം ഉപയോഗിച്ച് കാർ തടയുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം.
തുടർന്ന് ബൈക്കിലെത്തിയ സംഘം കാറിന്റെ മുൻസീറ്റിലിരുന്ന ചന്ദ്രനാഥിന് നേരെ വെടിയുതിർക്കുകയും ഉടൻ തന്നെ സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു. തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന വഴിയാണ് ചന്ദ്രനാഥ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ചന്ദ്രനാഥിന്റെ ഡ്രൈവറെ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കൊൽക്കത്തയിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
