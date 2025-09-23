English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

West Bengal Rain Updates: പശ്ചിമബംഗാളിൽ ദുരിതം വിതച്ച് മഴ; മരണം 10, താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ, ഇനിയും മഴ തുടരും

ബം​ഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെട്ടതാണ് കൊൽക്കത്തയിലെ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് കാരണം.

  • റോഡ്, വ്യോമ, റെയിൽ ഗതാഗതത്തെയും മഴ സാരമായി ബാധിച്ചു.
  • മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളിലും വെള്ളം കയറി.
  • ഇതിനെ തുടർന്ന് മെട്രോ സർവീസുകൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

West Bengal Rain Updates: പശ്ചിമബംഗാളിൽ ദുരിതം വിതച്ച് മഴ; മരണം 10, താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ, ഇനിയും മഴ തുടരും

കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമബം​ഗാളിൽ ദുരിതം വിതച്ച് അതിശക്തമായ മഴ. കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് 10 മരണം ആണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 9 പേരും ഷോക്കേറ്റാണ് മരിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കൊൽക്കത്തയിലെയും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലെയും താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് വെള്ളക്കെട്ടിലായി. നിരവധി കടകളിലും വീടുകളിലും വെള്ളം കയറി. നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെയാണ് മാറ്റിപാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

റോഡ്, വ്യോമ, റെയിൽ ഗതാഗതത്തെയും മഴ സാരമായി ബാധിച്ചു. മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളിലും വെള്ളം കയറി. ഇതിനെ തുടർന്ന് മെട്രോ സർവീസുകൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ചൊവ്വാഴ്ച 90 വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കിയതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.  90 ലധികം കാലതാമസങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. അത്യാവശ്യമല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ കഴിവധും വീടുകളിൽ തന്നെ കഴിയണമെന്നാണ് അധികൃതർ നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം. 

Also Read: Operation Numkhor Updates: ഓപ്പറേഷന്‍ നുംഖൂർ: പിടിച്ചെടുത്തത് 36 വാഹനങ്ങൾ; പിഴ അടച്ച് കേസ് തീര്‍ക്കാനാകില്ല, ദുൽഖറിനടക്കം നോട്ടീസ് നൽകും

ബം​ഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് കൊൽക്കത്തയിൽ ശക്തമായ മഴ പെയ്തത്. ഇനിയും രണ്ട് ദിവസം കൂടി ശക്തമായ മഴ തുടരുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മത്സ്യബന്ധനത്തിനും വിലക്കുണ്ട്. 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നഗരത്തിൽ 251.4 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് പെയ്തിരിക്കുന്നത്. 1986ന് ശേഷം ഇപ്പോഴാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കുന്നത്. 

West BengalRain UpdateWest Bengal Weatherപശ്ചിമബംഗാളിൽ മഴ

