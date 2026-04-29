Exit Poll vs Opinion Poll: എന്താണ് എക്സിറ്റ് പോൾ? അഭിപ്രായ പോളുമായുള്ള വ്യത്യാസമെന്ത്?

Exit Poll vs Opinion Poll: എന്താണ് അഭിപ്രായ വോട്ടെടുപ്പ് അഥവാ അഭിപ്രായ പോള്‍?    

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Apr 29, 2026, 04:18 PM IST
കേരളം ഉൾപ്പടെയുള്ള അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ന് അവസാനിക്കുമ്പോൾ, എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത് എക്‌സിറ്റ് പോളുകളിലേക്കാണ്. എന്നാൽ, എന്താണ് എക്സിറ്റ് പോൾ? അഭിപ്രായ പോളും എക്സിറ്റ് പോളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെന്ത്?  നോക്കാം

എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലം എപ്പോൾ?

എക്‌സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ എപ്പോൾ പങ്കിടാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ കർശനമായ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ, എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലുമുള്ള പോളിംഗ് പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ എക്‌സിറ്റ് പോളുകളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണമോ പ്രക്ഷേപണമോ നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 6:30 വരെയാണ് ഈ നിയന്ത്രണം നിലവിലുള്ളത്. ഏതെങ്കിലും ലംഘനം നടത്തിയാൽ രണ്ട് വർഷം വരെ തടവും, പിഴയും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശിക്ഷകൾ ലഭിക്കാനും ഇടയാകും.

വോട്ടെടുപ്പ് അവസാനിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളും എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളും സീറ്റ് പ്രവചനങ്ങളും പുറത്തുവിടാൻ ആരംഭിക്കും. പശ്ചിമ ബംഗാൾ, തമിഴ്‌നാട്, കേരളം, അസം, പുതുച്ചേരി തുടങ്ങിയ 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിലുടനീളമുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങളുടെ ആദ്യകാല സൂചനകൾ ഈ സർവേയിലുടെ ജനങ്ങൾക്ക് മനസിലാക്കാനാകും. എന്നിരുന്നാലും, മെയ് 4ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന വോട്ടെണ്ണലിന് ശേഷം മാത്രമേ ഔദ്യോഗിക ഫലങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കൂ.

എന്താണ് അഭിപ്രായ വോട്ടെടുപ്പ് അഥവാ അഭിപ്രായ പോള്‍?

സമയക്രമത്തിലും രീതിയിലുമാണ് എക്സിറ്റ് പോളും അഭിപ്രായ പോളും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം. വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് അഭിപ്രായ വോട്ടെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്നത്. വോട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ജനസംഖ്യയുടെ ഒരു സാമ്പിൾ സർവേ നടത്തി വോട്ടർമാരുടെ മുൻഗണനകൾ മുൻകൂട്ടി അളക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ഇതാണ് അഭിപ്രായ പോള്‍. എന്നാൽ, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങളും പൊതുജനങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥയിലെ മാറ്റങ്ങളെയോ ആശ്രയിച്ച് ഈ വോട്ടെടുപ്പുകൾ ഗണ്യമായി മാറാനിടയാകാം.

എക്സിറ്റ് പോൾ എന്താണ്?

വോട്ടർമാർ വോട്ട് ചെയ്ത ഉടനെ നടത്തുന്ന സർവ്വേയിലൂടെയാണ് എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലം വരുന്നത്. പോളിംഗ് ബൂത്തുകൾക്ക് പുറത്ത് സർവേയർമാർ വോട്ടർമാരോട് അവരുടെ യഥാർത്ഥ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കും. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വോട്ടെടുപ്പുകളും ഗവേഷണ ഏജൻസികൾ, മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, പോളിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ അഭിമുഖങ്ങൾ, ഫോൺ സർവേകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് ഡാറ്റ ശേഖരണം പോലുള്ള വ്യത്യസ്ത സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നടത്തുക.

