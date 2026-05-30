What is Blue Moon: സൂര്യാസ്തമയത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ചന്ദ്രനുദിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇത് കാണാൻ ഏറ്റവും മനോഹരമായിരിക്കുക.
ആകാശവിസ്മയങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് സന്തോഷമേകി മേയ് മാസത്തിന്റെ അവസാന നാളുകളിൽ ഒരു അപൂർവ പ്രതിഭാസം അരങ്ങേറാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഒരേ കലണ്ടർ മാസത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് പൗർണ്ണമികൾ (വെളുത്ത വാവ്) ഒത്തുചേരുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്.
ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൽ ഇതിനെ 'ബ്ലൂ മൂൺ' (Blue Moon) എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എന്നാൽ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ചന്ദ്രൻ നീലനിറത്തിലല്ല ഈ സമയം കാണപ്പെടുക. ചന്ദ്രന് നീലനിറം ഉണ്ടാകില്ലെങ്കിലും ജ്യോതിശാസ്ത്ര രംഗത്ത് ഈ സംഭവത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. 2026-ലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ആകാശക്കാഴ്ചകളിൽ ഒന്നായി മാറാൻ പോകുന്ന ഈ അപൂർവ ബ്ലൂ മൂൺ മേയ് 31-നാണ് ആകാശത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക.
നാം പൊതുവെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ കാഴ്ച. സൂര്യാസ്തമയത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ സ്വർണ്ണനിറം കലർന്ന ഓറഞ്ച് പ്രഭയിൽ ചന്ദ്രൻ ഉദിച്ചുയരുന്നത് ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊരു മനോഹരമായ അനുഭവമായിരിക്കും.
എന്താണ് ബ്ലൂ മൂൺ പ്രതിഭാസം?
ഈ വർഷം മേയ് ഒന്നിന് മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ മനോഹരമായ ഒരു പൂർണ്ണചന്ദ്രനെ നാം കണ്ടിരുന്നു. വസന്തകാലത്തെ പൂക്കളുടെ വിരിയലുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇതിനെ സാധാരണയായി 'ഫ്ലവർ മൂൺ' (Flower Moon) എന്നാണ് വിളിക്കാറുള്ളത്. ആ ആദ്യ ദിനത്തിലെപ്പോലെ തന്നെ, മാസത്തിന്റെ അവസാന ദിവസമായ മേയ് 31-നും വാനിൽ തിളക്കമാർന്ന പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ ദൃശ്യമാകും, ഇതാണ് ബ്ലൂ മൂൺ. ഈ പ്രതിഭാസം രാത്രികാല ആകാശത്തെ കൂടുതൽ പ്രകാശമാനമാക്കും.
ബി.ബി.സി റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ഈ അപൂർവ പ്രതിഭാസം കാരണം സാധാരണ വർഷങ്ങളിലുള്ള 12 പൂർണ്ണചന്ദ്രന്മാർക്ക് പകരം 2026-ൽ ആകെ 13 പൂർണ്ണചന്ദ്രന്മാർ ഉണ്ടാകും. ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ കാഴ്ച ദൃശ്യമാകും. ടെലിസ്കോപ്പുകളോ മറ്റ് പ്രത്യേക ഉപകരണങ്ങളോ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഏതൊരാൾക്കും നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ പ്രതിഭാസം ആസ്വദിക്കാനാകും.
ഇന്ത്യയിൽ ഇത് എപ്പോൾ, എങ്ങനെ കാണാം?
ഇന്ത്യയിൽ മേയ് 31-ന് സൂര്യാസ്തമയത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ കിഴക്കൻ ആകാശത്ത് ബ്ലൂ മൂൺ ഉദിച്ചുയരുന്നത് കാണാം. ജ്യോതിഷപ്രകാരമുള്ള പൂർണ്ണിമ തിഥി അനുസരിച്ച്, 2026 മേയ് 30 പകൽ 11:58-ന് പൗർണ്ണമി ആരംഭിച്ച് മേയ് 31 ഉച്ചയ്ക്ക് 2:14-ന് അവസാനിക്കും. എങ്കിലും ജ്യോതിശാസ്ത്ര വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഇത് കാണാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം മേയ് 31-ലെ സന്ധ്യാനേരമാണ്.
ബ്ലൂ മൂണിന്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ദൃശ്യം ആസ്വദിക്കുന്നതിനായി, കിഴക്കോ തെക്ക്-കിഴക്കോ ദിക്കിലേക്ക് തടസ്സങ്ങളില്ലാത്ത വ്യക്തമായ കാഴ്ച ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വാനനിരീക്ഷകർ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. പാരമ്പര്യ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നവർ, പൂർണ്ണിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാത്രികാല ചടങ്ങുകൾ മേയ് 30-നും പകൽ സമയത്തെ ചടങ്ങുകൾ മേയ് 31-നുമാണ് ആചരിക്കേണ്ടത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.